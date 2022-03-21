fb ig video ETtoday search mobile

什麼都沒做卻覺得好累？4個方法減少胡思亂想，降低內在精力耗損

>

記者李薇／綜合報導

你是不是常常有這樣的狀況？什麼都沒做卻覺得好累、常常懷疑自己哪裡做錯事、或者說錯話，表面上你什麼都沒有做，但其實腦子裡面的想法卻從來沒有停過，這樣反而會消耗大量的精力，讓自己更加疲憊。

▲心理,淺意識,胡思亂想,。（圖／pexels）

想要避免勞累狀況，精力在身體內部被消耗的狀況，那一定要學會這4個方法，幫助自己停止胡思亂想，就可以減少內在精力被耗盡，保持心理健康。

1.轉移注意力

可以選擇一項自己喜歡、想要去嘗試的事情，而且是輕而易舉就可以投入的事情，也要自己擁有龐大的興趣，進行投入，然後停止自己思考上面的胡思亂想，專心投入，把事情做好。

2.洗腦話術

當自己又開始胡思亂想的時候，一定要及時止損，「關我什麼事」、「再想也沒用」，跟自己的大腦對話，讓自己不要糾結在小事之中，主動跳出來，回到對的位置上去，停止無謂、浪費精神的思考。

▲心理,淺意識,胡思亂想,。（圖／pexels）

3.保持健康的身體

加強自己外在的身體健康，需要休息的時候就休息、該吃飯就吃飯，保持充沛的精力，隨時儲備需要的活力，並且運動、多喝水保持健康，有計劃、目標的去達成一些事情，避免雜念。

4.跟淺意識和平共處

很多時候我們越是告訴自己不要做某件事，那些想做的念頭越是不斷跳出來搗亂，這時候就要去評估，假如不是高效能的，是那種小事，那就去做了，若是高效能、高成本的事情，那就要讓自己想辦法去停止思考，不否定它的需求，和平共處。

▲心理,淺意識,胡思亂想,。（圖／pexels）

關鍵字：

心理, 淺意識, 胡思亂想

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

內衣怎麼穿都會空杯？4個Q＆A幫助妳穿出渾圓美胸

內衣怎麼穿都會空杯？4個Q＆A幫助妳穿出渾圓美胸

學劉詩詩、趙露思綁出仙氣盤髮　搭配蝴蝶結髮飾看起來更有氣質

學劉詩詩、趙露思綁出仙氣盤髮　搭配蝴蝶結髮飾看起來更有氣質

大S天秤座也上榜！漂亮又旺夫的3大星座女　娶到第一名簡直人生勝利組

大S天秤座也上榜！漂亮又旺夫的3大星座女　娶到第一名簡直人生勝利組

口罩肌泛紅、搔癢？皮膚科醫師教「4不5要」：敷面膜小心發炎更嚴重 挑選內褲三大法則！材質、剪裁超重要　選對才不會悶出病 小個子穿搭就學Jennie！窄寬搭配、視覺效果直接長高10公分 12星座渣男行為盤點　只曖昧、魚塘管理，各個都是高段位能手 常滑手機近視又加深？5大護眼食物適量補充打造晶亮雙眼 網讚：好準！「脫鞋方式」心理測驗看真實個性　第3種追求完美 肥肚、小腹好難瘦？營養師曝8種「有助對抗腹部肥胖」超級食物

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面