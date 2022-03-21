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全智賢穿500元衣服卻像穿精品！　靠顏值輕鬆撐起超普通單品

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記者王則絲／台北報導

韓凍齡女星全智賢身為「代言女王」，身上廣告、代言接到手軟，近日她替韓國佐丹奴（GIORDANO）拍攝的最新畫報釋出，身上穿著示範的盡是日常再普通不過的休閒服，但全智賢靠著姣好身形比例與顏值，輕鬆將五百塊台幣不到的單品，駕馭出精品般的感受。

雖然全智賢的回歸復出作《智異山》評價不如預期，因劇情關係讓許多粉絲感到可惜，但她始終維持著的絕佳狀態，還是令人欽佩、無法忽視。剪了短髮後的全智賢，依然持續接拍代言廣告，這次出鏡已長期合作的平價服飾新畫報，可說是正常發揮，再次將親民的日常基本款服裝，穿得超好看。

▲全智賢。（圖／翻攝自IG）

▲全智賢。（圖／翻攝自IG）

▲全智賢最新代言畫報，將平價服飾穿出精品感受。（圖／翻攝自GIORDANOKR，以下同）

像是最一般的條紋T恤，售價甚至不到台幣五百元，全智賢穿起來所散發的法式慵懶感，立刻讓它變得高級多了；接著她換上運動服套裝，將一般人穿起來十分顯腫的寬鬆衛衣＋縮口棉褲，穿出逆齡的俏皮感。

▲全智賢。（圖／翻攝自IG）

下秒來到職場日常穿搭，全智賢這次也示範了一套淺灰色的西裝套裝，或是簡單的襯衫，幹練的OL氣場瞬間傾瀉，一點都不像是如此平價的服裝，高超的駕馭力再次受到網友們讚賞。

▲全智賢。（圖／翻攝自IG）

▲全智賢。（圖／翻攝自IG）

▲全智賢。（圖／翻攝自IG）

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