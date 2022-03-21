減肥3天放棄、運動才維持1天？靠「微習慣」逆襲你無法堅持的人生

記者李薇／綜合報導 圖／pexels

事情總是拖延到最後一刻才要做？制定好的減肥計畫總是3天就放棄？維持運動習慣總是不到一天就想放棄？聽到很多好習慣想要去做，卻遲遲缺乏動力，其實，只要靠著「微習慣」，就可以改善自己這樣的狀況，逐漸改變自己的一生。

這種微習慣聽起來真的太簡單、太微不足道了，所以成功機率很大，當然去做的動力也就很強，簡單來說，過去很可能會要求自己，每天都去健身房健身一個小時，但往往堅持幾天，就會想要放棄，那就把這樣的觀念，換成每天讓自己做1分鐘的運動，這樣轉換過來，每天堅持下去，一年365天也累積了365分鐘，而且因為這個習慣小到不可能失敗，所以即使再累，都會覺得「做1分鐘運動還好吧！」，當然完成的機率也就很高。

除了運動這樣的習慣，像有些人也會要求自己看書、背單字等等，那就從一天看20頁、轉換到一天看2頁，或是一天背30個單字、轉換到一天3個單字，這樣減少自己的量，就可以輕而易舉地改變生活，讓這件事情變成一個「微習慣」，看似不起眼，但一年、兩年下來，依舊可以超越身邊很多不努力的人。

這個微習慣不只是要少量的堅持下去，後續還要懂得獎賞自己，只要完成了一個習慣，那就把自己好吃好喝的伺候著，這樣就會形成一個善的循環，當然也就會讓自己持續進行下去，不容易半途而廢。