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薪水不夠花、無法升遷算小事　「3大危機指數」絕對要重視

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▲▼ 職場,求職陷阱。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲許多人或許只注重加薪升官，卻忘記健康才是一切根本。（圖／PAKUTASO，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人在職場數年，都會出現危機感，包括升遷不順利、薪水無法增加，或是產業、公司等沒有前景，但根據近期一項調查顯示，無論在職場上發生任何狀況，都不及「身體健康」更重要，畢竟身體就是打拼的本錢，有3個危機指數能提醒你，職場正在損害你的健康。

工時過長
根據2018年中勞動部統計，2016年勞工全年工時為2034小時，高居40個主要經濟國家中第6名，工時過長引發的疲勞，嚴重點就變成過勞，專家表示，積勞成疾會出現幾種狀況，失眠、肩背疼痛、身體僵硬等，一週平均工時超過60小時，就要注意自己是否有慢性疲勞狀況。

▲上班族,雙胞胎,職場婦女,OL,粉領族。（圖／免費圖庫PAKATASO）

▲常加班就代表負荷量過高，必須處理這種狀況，別再拖延。

為工作忽略健康
其實許多人先天條件都不同，一些人每天睡3小時都能精神奕奕，可能是因為睡眠的深度到位，不能拿同樣的標準來衡量，認為「他行我為何不行」，若工作造成睡眠不足，經常加班睡公司，或是排班工作時間安排卻造成不適，都是一種隱憂。

▲▼工作,職場,勾心鬥角,工作,上班族,過勞,加班,社畜（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲每個人的先天條件不同，不能直接比較，因以自身狀況來考量。

沒有慢性病意識
慢性病較多狀況在腦血管疾病與心臟疾病，明明健康檢查已經好幾年都是紅字，卻以工作為由來逃避，沒時間煮飯、運動、改變生活作息，狀況只會愈來愈糟糕，這些徵兆不會因為你不管它、不改變就會自己變好，到最後就是產生讓你無法工作或好好生活的大病。

▲職場婦女,媽媽,女性,女強人,職場,產假。（圖／翻攝自pixabay）

▲不肯面對自己現在身體狀況，改變生活作息或習慣，到最後還是要自己承擔。

關鍵字：

職場, 生活, 同事, 觀察

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