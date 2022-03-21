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努力擦美白卻沒效？皮膚科醫師曝少做「1個關鍵步驟」差很多

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▲▼皮膚科醫師揭美白保養的關鍵步驟 。（圖／翻攝IG）

▲皮膚科醫師分享美白保養「關鍵步驟」，讓效果更有感。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@ahc.official）

記者張毓容／綜合報導　

許多女生都喜歡淨白透亮的發光肌，為了變白、對抗斑點，美白產品天天擦，但好像都沒效果？其實不一定是保養品沒有用，而是你少了一個關鍵步驟！知名皮膚科醫師唐豪悅就表示，想讓亮白保養更有感，除了做好防曬、改掉壞習慣，「加強修護」更是關鍵，快來看看你是否都做對。

新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅醫師指出，肌膚暗沉的原因有很多，像是過度暴曬、營養不均衡、吸菸喝酒、熬夜或保養不當等，都會讓肌膚變得蠟黃、黯淡無光。而想讓皮膚變得白淨，以下3個重點都要注意。

1.首先要改善這些日常生活中會導致肌膚暗沉發黃的不良習慣。

2.一定要做好防曬。

3.同時利用美白保養幫助淡化斑點，提亮膚色，讓肌膚通透有光澤感。

唐醫師建議，在每日保養上，要規律持續使用美白精華液，可以循序漸進地淡化黑色素、美白皮膚和均勻膚色，其中「加強修護」更是關鍵步驟，「可配合高濃縮精華安瓶，達到加強修護及導入作用，才能成為人人羨慕的白雪公主」。


至於要怎麼選擇美白保養品？唐豪悅醫師表示，「美白成分的選擇很多，目前以採用多重的美白成分複合式雞尾酒配方是美白的新趨勢，利用酒粕、酵母等發酵成分轉化成美白因子。」另外，挑選時也可以注意產品中是否含有阻黑成分，透過維他命C醣苷、熊果素、穀胱甘肽等成分來抑制肌膚暗沉，從日常保養上提亮皮膚膚色，改善膚色不均的問題。

▲▼ 皮膚科醫師揭美白保養的關鍵步驟。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 BIO UP極光淨白淡斑安瓶，30ml，NT$3,980。

BIO UP極光淨白淡斑安瓶以獨有LTF生物發酵技術結合雙重酵母，可促進角質更新，提亮膚色同時深度保濕舒緩，並添加法定美白成分維他命C醣苷和百里香、牡丹根等精萃因子作為複合成分，有效淡化斑點，舒緩肌膚，長效水嫩透亮。

▲▼ 皮膚科醫師揭美白保養的關鍵步驟。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 白皇后淨白精萃，30ml，NT$2,900。

運用日本獨家研發萃取技術，自普羅旺斯「光之花」繡線菊萃取出核心成份，富含水楊酸，能去除肌膚表面老廢角質，協助表皮更新，增添肌膚光澤及亮澤度，並結合白桑根精萃及維他命C衍生物，有效改善肌膚暗沉、淡化斑點，預防新斑點形成。

▲▼ 皮膚科醫師揭美白保養的關鍵步驟。（圖／品牌提供）

▲Dior 雪晶靈極亮光采輕凝霜，50ml，NT$3,700。

全新雪晶靈極亮光采輕凝霜，結合高效保濕、有效對抗斑點生成的「雪絨花複合物2.0」亮白能量，與抗油光的鋅成分、維他命C及冰河水，一瓶就能達到透亮、舒緩、細緻、抗油光4大功效，使肌膚更加明亮細緻、柔軟平滑、瑩白透亮。

▲▼ 皮膚科醫師揭美白保養的關鍵步驟。（圖／品牌提供）

▲AHC 淨光無瑕淡斑精華，30ml，NT$1,100。

被暱稱為「醫美小光瓶」的全新AHC淨光無瑕淡斑精華添加熊果素、傳明酸等亮白成分和高純度99%菸鹼醯胺，可有效預防黑色素、斑點形成，並溫和代謝老廢角質，強化淡斑效果，提亮膚色，讓肌膚煥發淨亮光采。

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關鍵字：

保養, 護膚, 美白, 亮白, 淡斑, 秘訣, 關鍵, 步驟, 皮膚科醫師, 醫生

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