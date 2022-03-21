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郭雪芙逛LOEWE幫「愛子」挑包包　「又大又暗」最適合

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▲郭雪芙出席LOEWE遠百竹北店開幕。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 新竹報導

《華燈初上》第三季剛上架話題正熱，劇中飾演「愛子」的郭雪芙脫下戲服回到現實，出席西班牙品牌LOEWE進駐遠百竹北店的開幕活動，如果要幫愛子挑一個包，她說：「大包，因為她很實際，而且後期變黑暗，所以會選深色。」至於郭雪芙本人正好反差，她笑說：「我喜歡小包！」

▲LOEWE郭雪芙。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙穿細肩帶洋裝展現好身材，她笑言：「該貼的都要貼好。」（圖／品牌提供，以下同）

每每走進LOEWE的店，就像在逛藝廊，隨處都有藝術作品可以欣賞，遠百竹北店中，高高掛著義大利超現實水彩畫家Giorgio Griffa的畫作，地毯出自英國藝術家John Allen的設計，還有以藍色、粉紅陶瓷磚砌成的兩面牆，擺上各式包包，更加吸睛，店舖後方以木製天篷打造的空間，當陽光灑落，很有在西班牙度假的心情。

▲LOEWE郭雪芙。（圖／品牌提供）

▲LOEWE遠百竹北店明亮溫暖。

▲LOEWE郭雪芙。（圖／品牌提供）

▲藍色陶瓷磚牆上，掛著義大利超現實水彩畫家Giorgio Griffa的作品。

▲LOEWE郭雪芙。（圖／品牌提供）

▲店舖後方的天篷，透入自然光線，宛如私人空間。

熱愛小包的郭雪芙，對LOEWE「nano」尺寸的迷你包愛不釋手，Puzzle、Flamenco都讓她拿著端詳許久，她說：「我會因此東西帶很少，手機、鑰匙、唇膏就夠，而且現在手機支付很方便，小包包的話連錢包都不需要。」如果幫「愛子」挑一個包，她不假思索說：「大包包，可以裝很多東西，因為她很實際，而且後期她變得黑暗，所以會選深色，顏色在身上可以表現出性格。」

▲LOEWE郭雪芙。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙超愛小包，手上的Puzzle mini包款69,000元。

《華燈初上》討論度高到不行，劇中愛子主動向何予恩告白，郭雪芙被問到現實生活中是否會如此？她連忙搖頭：「沒有過，我不是很敢主動，可能曾經在內心有小劇場，想了很多畫面，但最後都不了了之。」她透露即便很喜歡對方，也會先確認對方的心意之後，才敢釋出好感，「喜歡這種事，一定要看對方有沒有一樣的想法，不然我會打消念頭。」

▲LOEWE包。（圖／記者林明瑋攝）

▲大理石灰色Luna包相當優雅，82,000元。（圖／記者林明瑋攝）

▲LOEWE包。（圖／記者林明瑋攝）

▲日曬棕色提花Luna包，73,000元。（圖／記者林明瑋攝）

▲LOEWE郭雪芙。（圖／品牌提供）

▲全新Luna包，提花布款73,000元（左）、小牛皮款82,000元。

郭雪芙認為藝人必須顧及形象，但透過演戲能做些平常無法做到的事，例如她覺得《華燈初上》中的「阿季」飆罵髒話，讓人有「莫名的興奮感」，她形容「很爽快」，如果有機會也想嘗試，她說：「我應該可以演太妹，那種很做自己的角色。」

▲LOEWE包。（圖／記者林明瑋攝）

▲Cubi提花布拼接小牛皮提包，39,000元。（圖／記者林明瑋攝）

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關鍵字：

LOEWE, 郭雪芙, 遠百竹北, 華燈初上, 愛子

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