fb ig video ETtoday search mobile

珠寶課／楊謹華、陳庭妮捨不得脫的手環出列　5大經典不怕過時

>

▲▼ 手環專題 。（圖／公關照）

▲卡地亞鑲鑽LOVE手環是楊謹華的貼身珠寶。（圖／翻攝cheryllovel0ve IG）

閃亮亮的珠寶總讓人心花怒放，但珠寶可別光看外表，懂得它們的「內在」才是真本事。《ET FASHION》規劃了「珠寶課」，透過8篇文章，讓你輕鬆學會怎麼挑鑽石、選珍珠，還能知道哪些款式最受歡迎、連明星都愛戴，來吧，上課囉！

記者陳雅韻／專題報導

珠寶品牌的經典手環近幾年大風行，常可見明星、名媛佩戴貴金屬手環展現時尚感，且不只戴一個，可能一次多個疊搭，或與名錶一起搭配創造層次感。《ET FASHION》精選5款辨識度高且不退流行的手環，中性設計男、女都能駕馭。

▲▼ 手環專題 。（圖／公關照）

▲卡地亞LOVE黃K金手環，204,000元。（圖／卡地亞提供）

LOVE手環
LOVE手環誕生於1970年代卡地亞紐約工作室，橢圓形環圈由兩個扁平的半圓硬環組成，需要使用配套的螺絲刀才可將二者拼成完整的圓環打開，設計師Aldo Cipullo藉此傳達無拘無束的愛，手環上裝飾螺絲圖案增添個性美，是一款跨越性別的經典之作，成為不少情人的定情物，也是手環疊戴風潮不可或缺的一款，女星楊謹華、陳庭妮都將此手環視為貼身珠寶。

▲▼ 手環專題 。（圖／公關照）

▲陳庭妮戴卡地亞錶搭配未婚夫胡宇威送的Juste un Clou釘子手環。（圖／翻攝IG）

▲▼ 手環專題 。（圖／公關照）

▲卡地亞玫瑰金Juste un Clou釘子手環，221,000元。（圖／卡地亞提供）

Juste un Clou釘子手環
卡地亞Juste un Clou釘子手環同樣出自設計師Aldo Cipullo的設計，成功讓看似平凡的釘子變身為可輕鬆滑入手腕的貴金屬橢圓手環，手環的兩個拱形圓管是利用隱藏式鎖扣開合，將釘頭對準的尖端，即可扣上。大膽的設計至今仍深受喜愛，女星陳庭妮連洗澡都戴著，是未婚夫胡宇威送她的禮物。

▲▼ 手環專題 。（圖／公關照）

▲Tiffany T系列黃K金手環。（圖／Tiffany提供）

Tiffany T手環
Tiffany T系列手環近幾年人氣直追，品牌從古典珍藏庫發現，1980年代T字圖案已出現在珠寶設計中，因此取T字作為開口式手環的主視覺，並讓此標誌字母從平面走向立體，推出斜面立體字樣的T1系列設計，風格俐落摩登。

▲▼ 手環專題 。（圖／公關照）

▲寶格麗飾以黑陶瓷的B.zero1玫瑰金手環，209,400元。（圖／寶格麗提供）

B.zero1手環
寶格麗以發源地羅馬的圓形競技場為靈感，於1999年推出B.zero1系列珠寶，招牌的螺旋紋設計應用在玫瑰金手環上，兩側銘刻品牌BVLGARI BVLGARI字樣，中央則有裝飾黑陶瓷、鉚釘等變化，是男、女都能駕馭的熱門款式。

▲▼ 手環專題 。（圖／公關照）

▲伯爵18K玫瑰金Possession手環，鑲飾30顆圓形美鑽，181,000元。（圖／伯爵提供，以下同）

▲▼ 手環專題 。（圖／公關照）

▲疊戴多個鑲嵌不同寶石的伯爵Possession手環相當時髦。

Possession手環
伯爵（PIAGET）Possession系列珠寶可旋轉的獨特設計，運用在手環的開口兩端上，讓鑲鑽的旋轉圓環可自由轉動，品牌一連推出鑲嵌綠松石、孔雀石、紅玉髓等明亮色彩款式，無論單戴或多個疊戴都很出色。

►珠寶課／經典對戒見證愛情　吳姍儒選這款「和老公相似不相同」

►珠寶課／買裸石訂製專屬珠寶正夯　更多藏家當「濃縮貨幣」避險

►珠寶課／買第一顆鑽掌握「關鍵6個數字」　切工放閃最重要

►珠寶課／精選5大品牌求婚鑽戒　百年經典、明星同款套牢另一半

►珠寶課／挑珍珠首重光澤　5大條件加上「眼緣」收藏夢幻款

關鍵字：

珠寶課, 卡地亞, Cartier, Tiffany, BVLGARI, 寶格麗, Piaget, 伯爵

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

最「狡猾」的3大星座！Top 3平時蠢萌讓人猜不到，其實扮豬吃老虎

最「狡猾」的3大星座！Top 3平時蠢萌讓人猜不到，其實扮豬吃老虎

星巴克4／15起每週「特定5款」買一送一　3大優惠一次看

星巴克4／15起每週「特定5款」買一送一　3大優惠一次看

曾馨瑩12歲女兒踩45,900元名鞋唱跳　洩富豪千金身分　

曾馨瑩12歲女兒踩45,900元名鞋唱跳　洩富豪千金身分　

「天生獨立星座」Top 3！　第一名不靠男友，天大的事自己搞定 Jennie罕見穿搭失誤「下半身顯腫」　穿錯褲子慘成五五身、假胯寬 蔡健雅自曝「種草莓」很有成就感　穿LOEWE自在開唱迎接夏天 小心這3種朋友別深交：愛抱怨、愛貶低都是差勁人選 魚油、魚肝油差一字卻差很多！營養師曝5大差異　吃錯可能會中毒 「大同電鍋扭蛋」根本縮小版太可愛　開蓋驚見肉包竟是隱藏款 「你是哪種花」小測驗秒看最近心理狀態！　第一種需要好好休息

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面