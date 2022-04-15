珠寶課／楊謹華、陳庭妮捨不得脫的手環出列　5大經典不怕過時

▲卡地亞鑲鑽LOVE手環是楊謹華的貼身珠寶。（圖／翻攝cheryllovel0ve IG）

閃亮亮的珠寶總讓人心花怒放，但珠寶可別光看外表，懂得它們的「內在」才是真本事。《ET FASHION》規劃了「珠寶課」，透過8篇文章，讓你輕鬆學會怎麼挑鑽石、選珍珠，還能知道哪些款式最受歡迎、連明星都愛戴，來吧，上課囉！

記者陳雅韻／專題報導

珠寶品牌的經典手環近幾年大風行，常可見明星、名媛佩戴貴金屬手環展現時尚感，且不只戴一個，可能一次多個疊搭，或與名錶一起搭配創造層次感。《ET FASHION》精選5款辨識度高且不退流行的手環，中性設計男、女都能駕馭。

▲卡地亞LOVE黃K金手環，204,000元。（圖／卡地亞提供）

LOVE手環

LOVE手環誕生於1970年代卡地亞紐約工作室，橢圓形環圈由兩個扁平的半圓硬環組成，需要使用配套的螺絲刀才可將二者拼成完整的圓環打開，設計師Aldo Cipullo藉此傳達無拘無束的愛，手環上裝飾螺絲圖案增添個性美，是一款跨越性別的經典之作，成為不少情人的定情物，也是手環疊戴風潮不可或缺的一款，女星楊謹華、陳庭妮都將此手環視為貼身珠寶。

▲陳庭妮戴卡地亞錶搭配未婚夫胡宇威送的Juste un Clou釘子手環。（圖／翻攝IG）





▲卡地亞玫瑰金Juste un Clou釘子手環，221,000元。（圖／卡地亞提供）

Juste un Clou釘子手環

卡地亞Juste un Clou釘子手環同樣出自設計師Aldo Cipullo的設計，成功讓看似平凡的釘子變身為可輕鬆滑入手腕的貴金屬橢圓手環，手環的兩個拱形圓管是利用隱藏式鎖扣開合，將釘頭對準的尖端，即可扣上。大膽的設計至今仍深受喜愛，女星陳庭妮連洗澡都戴著，是未婚夫胡宇威送她的禮物。

▲Tiffany T系列黃K金手環。（圖／Tiffany提供）

Tiffany T手環

Tiffany T系列手環近幾年人氣直追，品牌從古典珍藏庫發現，1980年代T字圖案已出現在珠寶設計中，因此取T字作為開口式手環的主視覺，並讓此標誌字母從平面走向立體，推出斜面立體字樣的T1系列設計，風格俐落摩登。

▲寶格麗飾以黑陶瓷的B.zero1玫瑰金手環，209,400元。（圖／寶格麗提供）

B.zero1手環

寶格麗以發源地羅馬的圓形競技場為靈感，於1999年推出B.zero1系列珠寶，招牌的螺旋紋設計應用在玫瑰金手環上，兩側銘刻品牌BVLGARI BVLGARI字樣，中央則有裝飾黑陶瓷、鉚釘等變化，是男、女都能駕馭的熱門款式。

▲伯爵18K玫瑰金Possession手環，鑲飾30顆圓形美鑽，181,000元。（圖／伯爵提供，以下同）





▲疊戴多個鑲嵌不同寶石的伯爵Possession手環相當時髦。

Possession手環

伯爵（PIAGET）Possession系列珠寶可旋轉的獨特設計，運用在手環的開口兩端上，讓鑲鑽的旋轉圓環可自由轉動，品牌一連推出鑲嵌綠松石、孔雀石、紅玉髓等明亮色彩款式，無論單戴或多個疊戴都很出色。

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