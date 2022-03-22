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營養師曝「減肥不吃油」7大壞處！狂吃水煮餐小心便秘、皮膚差

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▲▼ 營養師曝「吃水煮餐減肥」7大壞處 。（圖／翻攝unsplassh,pexels）

▲營養師提醒狂吃水煮餐避油，小心反而影響瘦身效果和健康。

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝unslpash、pixabay

現代人飲食習慣改變，飲食過於油膩就是常見的發胖主因之一，使得不少人控制體重時對於「油」斤斤計較，甚至吃水煮餐來減肥，但其實油脂對於健康、肌膚、甚至減肥來說，都是很重要且必要的元素！營養師Tun就在小紅書上分享，不吃油脂只吃水煮食物會有以下7個壞處，為了減肥「滴油不沾」，不僅影響瘦身效果，還會使肌膚、健康狀態變差。

＃容易缺乏營養素

當油脂攝取不足時，會影響許多脂溶性維生素的吸收，像是可保護皮膚黏膜的維生素A、關乎鈣質吸收的維生素D、與免

疫系統有關的維生素E等。另外，水煮的方式也容易使水溶性的營養素在烹煮過程中流失。

▲▼ 營養師曝「吃水煮餐減肥」7大壞處 。（圖／翻攝unsplassh,pexels）

＃便秘、排便不順

在腸道中，油脂能達到潤滑的作用，幫助腸胃蠕動，使排便順暢。如果缺乏油脂時，可能就會引起便秘，還可能因宿便囤積太多而使小腹凸出，看起來反而更顯胖。

＃荷爾蒙分泌失衡

人體中的許多荷爾蒙都需要透過油脂合成，像是雌激素、黃體素、睪固酮等，如果攝取的油脂不足，會影響到荷爾蒙分泌，女生也可能因此生理期錯亂、失調。

▲▼ 營養師曝「吃水煮餐減肥」7大壞處 。（圖／翻攝unsplassh,pexels）

＃皮膚變粗糙

油脂對於肌膚有許多保護作用，不僅能防止水分流失，還有助於阻擋外界的髒污，如果身體缺乏油脂，皮膚就容易變得乾燥粗糙，缺乏光澤、顯得暗沈。

▲▼ 營養師曝「吃水煮餐減肥」7大壞處 。（圖／翻攝unsplassh,pexels）

＃更容易肚子餓

由於油脂所含能量較高，且所需消化時間較長，所以可延長飽腹感。如果為了減肥而不敢吃油，反而會更容易感到飢餓，進而忍不住吃更多食物。

＃可能造成膽結石

膽囊在人體攝入油脂時，會被刺激而收縮排放膽汁，如果餐餐都吃水煮餐，甚至只吃蔬菜等不含油脂的食材，就會影響膽汁排放，嚴重的話甚至可能會演變為膽結石。

▲▼ 營養師曝「吃水煮餐減肥」7大壞處 。（圖／翻攝unsplassh,pexels）

＃影響注意力與情緒

油脂是神經元細胞膜的主要成分，會影響身體傳遞電子訊號的速度，當油脂攝取不足時，就會直接影響到大腦的運作，使注意力不集中，且情緒起伏會更大。

最後營養師也提醒，如果想要減肥，應該重視「油的攝取量」及「油脂的好壞」，而不是完全避吃油，吃對好油其實有助於瘦身，而且對大腦、身體和肌膚都有益。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 油脂, 水煮餐, 壞處, NG, 優質脂肪, 飲食, 食物, 營養師

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