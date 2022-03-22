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睡前儀式感不能少！5個「香氛沐浴單品」，讓你放鬆好入眠

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▲▼沐浴盤點。（圖／Unsplash）

▲睡前的沐浴保養也要給自己滿滿儀式感。（圖／Unsplash、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

在繁忙的都市生活中，即便下班後通訊軟體依然跳出各種通知，這時只想關起門來，單純擁有與自己對話的空間。不少品牌推出香氛沐浴、去角質、保濕產品，讓你夜晚呵護肌膚同時帶有淡淡香水，聞了療癒更好入眠。

▲▼沐浴盤點。（圖／品牌提供）

▲APZ WHITE TEA赤橙沐浴慕斯，680元。

茶果調香氣，以粉紅葡萄柚、茉莉花、綠茶、白麝香等茶果香，展現清新不黏膩的純淨香氣。使用獨家技術精煉極地粉雪藻，可延緩肌膚衰老，再加上Q10成分加乘，幫助肌膚水潤更富有彈力。

▲▼沐浴盤點。（圖／品牌提供）

▲225 身體乳 雲杉，240ml，1,350元。

蘊含高度滋養的椰子油、可可脂、乳木果油，以及良好保濕特性的蘆薈，給予全身肌膚足夠的保護、潤澤和鎮靜。調和萃取自雲杉與葡萄柚的有機精油，以清新、收斂的氣味，打造完美的護膚體驗。

▲▼沐浴盤點。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 星空夜櫻沐浴組（沐浴膠+美體乳各250ml） ，1,690元。

沐浴膠和乳液一次擁有，母親節檔期限定發售，含來自普羅旺斯呂貝宏地區的櫻花及櫻桃萃取，洗後肌膚更加潤澤柔軟，散發出優雅的淡淡花果香，使人彷如置身普羅旺斯星空夜幕櫻花樹下的浪漫氛圍。

▲▼沐浴盤點。（圖／品牌提供）

▲bamford 甯靜浴油，125ml，3,900元。

含有高濃度的有機精油，深層放鬆身體及心靈。以滋潤肌膚的杏桃核仁油為基底，調和具有助眠效果的有機羅馬洋甘菊、薰衣草以及岩蘭草等精油。有機精油植萃成分高達16%，柔嫩滋養肌膚同時提供舒眠香氣。

▲▼沐浴盤點。（圖／品牌提供）

▲SABON 薰衣草精油身體磨砂膏，320g，1,480元。

品牌首次為身體磨砂膏注入芳療能量，選用的真正薰衣草精油，帶有柔和的草原與花穗香氣，幫助平息情緒，帶來心靈上的和諧與平衡黃橘精油萃取自半成熟的果皮，略帶有花香味，打造沉穩靜謐的氣息，很推薦睡前使用。
 

關鍵字：

沐浴, 清潔, 香氛

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