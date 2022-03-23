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不靠外表，容易被別人喜歡上的人　都有這4個相處特色

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▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

▲容易被別人喜歡上的人，通常都具備某些特質。（圖／unsplash）

編輯／Elisa

在人與人的相處中，外表姣好的人確實會在一開始佔很大優勢，但相處久了，你會認清這不是擁有好人緣的唯一準則，在愛情的世界中也是一樣，有種龜兔賽跑的感覺，內在到最後往往都會贏過外表，很多人都默默發現，身邊擁有4種特質的人，會讓人很容易喜歡上他，不光是自在感，還有一種安心感。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

保持溫暖
這不是指生理上的溫暖，而是內心的感覺，現實的際遇有時相當殘酷，所有人都會從中學習，然而經過失敗、指責或不公平的對待之後，這類人仍然相信社會上仍有善良溫暖，當然他們不是一昧天真的小白兔，而是理解這些挫折之後，仍可以帶給他人一點點光芒的人，當對他們說了一股腦暗黑的事件之後，他仍然會帶給你一絲希望，讓你不要放棄自己或正在進行的事。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

大智若愚
多數人都急於表達自己知道什麼，想在對方面前建立起自己的形象，但這類人通常不這麼做，他們多半先從聆聽開始，光環他們不急著搶，因為有厚實的內在就夠了，直到他可能接起你的話尾，或是開始認真交流，你才會發現原來他懂的很多，而態度卻溫柔和緩，不是要反駁你的意思，「最低調，但最有料」的個性，反而讓他們更加迷人。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

勇於承擔
每個人都會做錯事，知道自己的錯誤並學著改善，或瞭解以後不再犯，呈現出的風範就會大不相同，在一個懂得負責的人心中，「知道怎麼處理與承擔」比起「完美」更加重要，通常馬上推卸錯誤的人，在他們面前與之相比會看起來很蠢，明明他們才是說對不起的那一個。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

其實很好笑
容易被別人喜歡上的人，態度絕對不會高高在上，他們會適時的展現幽默，但絕對不是用攻擊別人然後自己覺得很好笑的那一種，「自嘲」是最高段的詼諧法，跟他們再一起總會覺得有趣，卻不用擔心對方嘴太賤而破壞整個氣氛，沒有架子又好相處，自然讓許多人都會默默喜歡上他們。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

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