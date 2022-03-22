擦美白保養品真的有用？　皮膚科醫師揭「關鍵步驟」從灰姑娘變白雪公主

▲BIO UP科美研重磅推出首款美白新品「極光淨白淡斑安瓶」。

圖、文／東森自然美提供

「為什麼我擦美白保養品都沒有用？」這是你的心聲嗎，其實不是保養品沒有用，而是你少了一個關鍵步驟，想要成為「白美人」，就不能少了「加強修護」這步驟，每天早晚需配合「高濃縮精華安瓶」加強修護及導入效果，而最懂消費者的BIO UP科美研，重磅推出首款美白新品「極光淨白淡斑安瓶」，幫消費者擊退黑勢力，由內而外打造淨白無瑕光感美肌，讓妳從灰姑娘變身白雪公主，3/23(三)21:00 BIO UP「極光淨白淡斑安瓶」將於東森購物46台全球首賣，趕快設鬧鐘手刀搶起來！

春季美白攻略！皮膚科醫師解答： 除了保養、防曬，成分濃度是關鍵

「魔鏡阿魔鏡，誰是世界上最漂亮的女人？」當然是白雪公主，想擁有跟白雪公主一樣純白如雪的美肌，除了防曬、擦保養品之外，日常習慣也是重點之一，新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅醫師說明，肌膚暗沉的原因有很多，像是過度暴曬、營養不均衡、菸酒、熬夜、保養不當等，想要皮膚變白，首先要改善這些壞習慣，同時利用美白保養技巧來淡化斑點，提亮膚色，讓肌膚通透有光澤感，「在每日保養上，要規律持續使用美白精華液，可以循序漸進的淡化黑色素、美白皮膚、均勻膚色，並配合高濃縮精華安瓶，達到加強修護及導入作用，才能成為人人羨慕的白雪公主」。

至於要怎麼選擇美白保養品？唐豪悅醫師表示，「美白成分的選擇很多，目前以採用多重的美白成分複合式雞尾酒配方是美白的新趨勢，利用酒粕、酵母等發酵成分轉化成美白因子。甚至挑選時也可以注意產品中是否含有阻黑成分，透過維他命C醣苷、熊果素、穀胱甘肽等成分來抑制肌膚暗沉，針對日常保養上提亮皮膚膚色，改善膚色不均的問題」。

雙重酵母+Cut5斷黑複合因子 兩大煥白成分終結黯淡蠟黃肌

走在潮流尖端的BIO UP科美研，推出成為白雪公主必備的「極光淨白淡斑安瓶」，傳承日本最古老的釀酒工藝，以獨有LTF生物發酵技術，結合雙重酵母「拋光酵母」、「保濕酵母」兩大溫和快速的煥白成分，再歷經長達720小時的醞釀，發揮極致光酵科技，釋放珍貴的山形縣庄內清酒、雞尾酒配方的強大激光能量，早晚保養時只要多了這步驟，就能像白雪公主一樣淨白透亮。運用Cut5斷黑複合因子，以維他命C醣苷為核心，結合百里香、牡丹根、黃芩根、虎耳草、熊果素、穀胱甘肽等複合成分，形成「5效斷黑機制」，簡簡單單跟討人厭的暗沉斑點說byebye，有效阻止斑點深層化，終結黯淡黃肌，全方位解鎖妳最在意的斑點、蠟黃肌等大魔王，開啟肌膚亮白彈潤之旅，展現璀璨精緻光采。

▲極光淨白淡斑安瓶。

想要預防斑點形成，除了生活作息規律之外，最重要的是做好美白及防曬，早晚保養時搭配「高濃縮精華安瓶」，這是變白雪公主不可或缺的關鍵步驟，BIO UP「極光淨白淡斑安瓶」幫妳對付斑點、打擊暗沉瑕疵，守護妳的漂亮臉蛋，3/23(三)21:00東森購物46台全球首賣，不要錯過最寵愛妳肌膚的真命天子。

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