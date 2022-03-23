「最務實星座」Top 3 ！　第一名討厭甜言蜜語，人狠話少有魄力

▲最務實星座Top 3 揭曉。（示意圖／翻攝自IG@sbsdrama.official）



記者鮑璿安／台北報導

有人愛鮮花，但偏偏有人只要「有錢花」，這也就是一種與生俱來的務實態度，若是從星座來分析，一切就容易解釋多了，以下3個務實星座，與他們相處時絕對要清醒一些，花言巧語是沒用的！

Top 3 金牛座

金牛座上榜一點也不意外，他們基本上不需要別人來提點，自己就會走上最務實的一條路，而且金牛屬於默默做事不為人知，完全不聲張自己的能力，只有等成果出來了，大家才會注意到金牛一路努力。也就是這種態度，讓金牛習慣務實的東西，遠大過於華而不實的，還是抓在手中比較有安全感。

Top 2 巨蟹座

巨蟹座很在乎下一步怎麼做，所以如果完全沒有計劃，巨蟹其實是很沒安全感的人，他們會用務實的態度來給自己動力，就算兩個人談戀愛也一樣，巨蟹不走捷徑、也不要什麼浪漫的招數，而是寧可生活平淡一些，穩穩走過每一步對他們來說比較安心踏實。

Top 1 摩羯座

如果要追求摩羯座，請記得越老實越好，因為摩羯非常討厭浪漫又不切實際的東西，他們寧可對方一點招數都沒有，簡單的話語反而能擄獲他們的心。而且摩羯很習慣在一開始就做好所有規劃，對未來想做的事情安排得一清二楚，如果有人想闖入打破，摩羯也會毫不猶豫拒絕對方。

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