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小白鞋必備「洗鞋神器」才1090元　3步驟變乾淨超方便

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文／C編

小白鞋好穿又好搭配，是很多人上班、約會的首選，但每天穿很容易弄髒、變黑，常常需要清理污漬令人心煩，「Her森森」推出「Philips飛利浦小旋風電動洗鞋機」，可以毫不費力，輕鬆地把鞋子清潔乾淨，超級方便又快速，簡直是神器，懶人的一大福音。

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▲Philips,飛利浦,洗鞋機,穿搭,Her森森。（圖／Her）

▲Philips 飛利浦 小旋風電動洗鞋機 （GCA1000），特價1090元，點我購買

小旋風電動洗鞋機外型小巧、方便攜帶，除了在家使用，小旅行時別忘了放進行李中，隨時讓鞋子潔淨如新。每分鐘高達500轉的高速率，可以有效為球鞋清潔護理，只要簡單3步驟：先換上適合鞋面的刷頭搭配球鞋清潔劑，接著刷鞋面髒污部分，最後使用乾淨的布將球鞋擦乾即可，超級快速。

這款電動洗鞋機搭配3種刷頭，包括清潔網布使用的帆布軟毛刷頭，清潔橡膠需要的中底硬毛刷頭，另外還有呵護脆弱皮革的海綿刷頭，可以根據不同的鞋款、鞋面更換刷頭，溫柔清潔愛鞋，打造完美的穿搭打扮。

電動洗鞋機更有IPX5的防水等級，使用起來更加安心，只要換裝電池，就可以達到80分鐘的長效續航，當然也有智能壓力提醒，當壓力過大的時候，就會停止旋轉，保護鞋子不受傷。

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▲Philips,飛利浦,洗鞋機,穿搭,Her森森。（圖／Her）

▲Philips 飛利浦 小旋風電動洗鞋機 （GCA1000），特價1090元，點我購買

「Her森森」推出「Philips 飛利浦小旋風電動洗鞋機」，特價1090元，春夏季節穿淺色鞋的機率大增，備好洗鞋機，再也不會白鞋變灰鞋，天天都能光鮮亮麗。

關鍵字：

Philips, 飛利浦, 洗鞋機, 穿搭, Her森森

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