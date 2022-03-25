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毛孩的保健品怎麼挑？3大重點：身體狀況、成分含量都要看仔細

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文／C編

很多人養貓狗陪伴，毛小孩們如同家人，不僅要吃得健康，也需要補充營養品，幫助增強體力、延緩老後退化、減少疾病等等，市面上這麼多寵物保健食品，應該怎麼挑才對呢？可以按照以下3大撇步，來選擇最適合的，讓你的毛孩子們更健康開心。

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1.毛小孩身體狀況

不管是貓咪還是狗狗，都要根據年齡、體型、飲食、身體狀況等因素，挑選保健品，每隻毛小孩需要的保健食品都不盡相同，比如容易生病的貓咪通常會補充離胺酸、拉布拉多容易有關節疾病，可以提早補充相關保健品等等。

2.事先尋求獸醫建議

為了保險起見，在餵食之前，建議可以先把產品相關訊息告知獸醫，在醫師的建議下補充，確認毛小孩的身體是否需要、營養保健食品是否適合毛小孩使用等等狀況，同時也可以了解劑量、餵食上需要注意的地方，再三確保安全健康。

3.成分含量要看仔細

購買貓狗保健食品時，建議要看仔細標註的成分、劑量，避免購買標示不清的產品，當然具有SNQ國家品質標章、提供SGS等檢驗報告的產品會更加分。

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「Her森森」推出「小華陀毛孩行動營養複方（含龜鹿）」，原價1680元、特價1280元，家中有毛小孩的人可以趁著特價趕快入手，給牠們補充相關的營養。

關鍵字：

小華陀, 毛小孩, 貓咪, 狗狗, 寵物

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