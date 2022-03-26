抹茶控必訪的甜點店！夢幻蒙布朗、世界最濃冰淇淋每一口都是幸福滋味

圖、文／MENU美食誌

多間來自日本的經典抹茶專賣店，讓你不用出國也能輕鬆品嚐道地抹茶味！

NANA’S GREEN TEA漢神巨蛋

高雄市／左營區

來自日本的人氣甜點店，除了甜食之外還有販售茶泡飯、抹茶烏龍麵等鹹食料理。必點最高人氣的抹茶芭菲，層層堆疊的豐盛配料，在冬天還有推出結合草莓的口味，整體看起來更誘人！

▲NANA’S GREEN TEA漢神巨蛋（圖／美食客癌末女孩的美食天堂提供）

平安京茶事

台北市／中正區

位在台電大樓附近的一間超日式抹茶甜品店，受到許多抹茶控認可。除了必點最有名的若竹和蛋糕捲之外，草莓抹茶泡芙也是非常受歡迎的品項之一。

▲平安京茶事（圖／美食客feifei提供）

MATCHA ONE 齊東店

台北市／中正區

知名抹茶甜點店平安京茶室新開的副牌，有抹茶界的星巴克之稱。必點香濃不膩的抹茶沙織蒙布朗，搭配抹茶冰淇淋，雙重抹度的享受！

▲Matcha One 齊東店（圖／美食客feifei提供）

108 MATCHA SARO 一〇八抹茶茶廊京站時尚廣場店

台北市／大同區

店家主打販售大判燒，除了抹茶控必吃的抹茶口味以外，還有由紅豆和蕨餅搭配的特殊口味！另外也有單賣蕨餅和多種口味的霜淇淋。

▲一〇八抹茶茶廊京站時尚廣場店（圖／美食客湘婷王提供）

伊藤久右衛門

台北市／中山區

在日本京都超受歡迎的抹茶店，除了必點招牌抹茶宇治金時跟宇治抹茶生巧克力之外，還有在台灣獨家販售的抹茶芭菲聖代，也是不能錯過的美味之一！

▲伊藤久右衛門（圖／美食客Neil提供）

JAPAN RAIL CAFE

台北市／信義區

推出7種不同濃度風味的抹茶義式冰淇淋，其中濃度最高的第7級抹茶冰淇淋號稱是現今全球最濃的抹茶義式冰淇淋，除了抹茶之外，也有焙茶、玉露、玄米茶、季節水果等的冰淇淋。

▲JAPAN RAIL CAFE（圖／美食客咻提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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