fb ig video ETtoday search mobile

路易莎全球首間「泰菜」餐廳插旗信義！必嚐「正宗味」菜單公開

>

記者王則絲／台北報導

繼跨足健身業開設「路易莎生活運動館」後，路易莎又再度擴展版圖，與前泰總理差猜（Chatchai Chunhawan）家族集團合作創立了泰菜餐廳品牌「初泰PIKUL」，首間就開設在台北市信義區傑仕堡1樓（原NY Bagels店址），現已開始營運。路易莎董事長黃銘賢強調初泰的所有菜色都是泰國廚師認定的「正宗味」，並表示：「未來一定會再開分店，目標是進軍全球。」

▲路易莎首間餐廳「初泰」開幕。（圖／品牌提供）

▲路易莎首間餐廳「初泰」開幕 。（圖／記者王則絲攝）

▲路易莎全球首間「泰菜」餐廳插旗台北信義區。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

2017年路易莎董事長黃銘賢赴泰國考察市場時，因與差猜家族集團結盟，而認識了差猜先生的孫子Ko-Kritapone Dabbaransi，Ko先生帶著黃銘賢吃遍了泰國2、30家餐廳，讓黃銘賢對泰國料理感到驚艷不已，因此在2019年雙方決定合作籌備「初泰」，由畢業於泰國皇家大學餐飲系的兩位廚師親自來台，進行菜色開發，歷時兩年半時間，共創造了500多道菜，從中精選再精選30道列入首波菜單。

▲路易莎首間餐廳「初泰」開幕 。（圖／記者王則絲攝）

▲路易莎董事長黃銘賢強調「初泰」所開發菜色都是建立在「正宗」口味上。（圖／記者王則絲攝）

黃銘賢認為，泰菜最重要的就是要「正宗」，但是當地重辣重酸的菜餚並不是台灣人習慣的口味，因此他加入了台灣在地與創意的元素，在味道與原料上做調整，每一道都是重新再開發的創意料理，但同時保留了泰菜的精華，是泰國廚師們都認定的「正宗味」。

其中董事長黃銘賢最推薦的菜是「酥炸王子魚」，肉多扎實的鱸魚去骨後炸到酥脆，裹上紅咖哩醬拌炒，是一道皇室御廚的菜；另外他自己也很喜歡「柚子蝦拌沙拉」，將柚子果肉、蝦子、烤椰子片、碎花生和考驗刀工的細絲青檸葉等食材攪拌，加入葡萄、紅石榴提升清爽口感。

▲路易莎首間餐廳「初泰」開幕 。（圖／記者王則絲攝）

▲路易莎首間餐廳「初泰」開幕 。（圖／記者王則絲攝）

▲酥炸王子魚、柚子蝦拌沙拉。（圖／記者王則絲攝）

「黑金蝦餅」則是延伸自泰式經典料理金錢蝦餅，內餡滿滿草蝦仁肉，外皮加入竹炭粉以呈現黑色外觀，成功吸睛；「冬蔭功海鮮湯」不用多說絕對是必喝湯品，濃郁香辣的調性搭配上大顆淡菜、花枝等海鮮與蘑菇，口感豐富且下飯；此外，未來還將上市一款「冬蔭功炒飯」，將冬蔭功的味道融入飯粒，是菜單中數一數二香辣的料理。

最後，甜點「布蕾」也令人眼睛一亮，共有泰奶、班蘭、椰香三種口味；店內的泰式奶茶與路易莎咖啡所販售的不同，值得一試。

▲路易莎首間餐廳「初泰」開幕 。（圖／記者王則絲攝）

▲黑金蝦餅。（圖／記者王則絲攝）

▲路易莎首間餐廳「初泰」開幕 。（圖／記者王則絲攝）

▲冬蔭功海鮮湯。（圖／記者王則絲攝）

▲路易莎首間餐廳「初泰」開幕 。（圖／記者王則絲攝）

▲冬蔭功炒飯（未來款）。（圖／記者王則絲攝）

▲路易莎首間餐廳「初泰」開幕 。（圖／記者王則絲攝）

▲甜點布蕾。（圖／記者王則絲攝）

▲路易莎首間餐廳「初泰」開幕 。（圖／記者王則絲攝）

▲除了桌菜之外，也有提供商業午餐，一個人也能吃。（圖／記者王則絲攝）

►LINE FRIENDS變成一杯咖啡是要有多可愛　濾掛咖啡主題店登場

關鍵字：

路易莎, Louisa, 初泰, PIKUL, 泰菜, 泰式, 泰式料理, 餐飲, 信義區, 美食, 黃銘賢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

網讚：好準！「脫鞋方式」心理測驗看真實個性　第3種追求完美

網讚：好準！「脫鞋方式」心理測驗看真實個性　第3種追求完美

全智賢穿500元衣服卻像穿精品！　靠顏值輕鬆撐起超普通單品

全智賢穿500元衣服卻像穿精品！　靠顏值輕鬆撐起超普通單品

《社內相親》金世正23天瘦5公斤！減重菜單大公開　馬甲線惹人稱羨

《社內相親》金世正23天瘦5公斤！減重菜單大公開　馬甲線惹人稱羨

努力擦美白卻沒效？皮膚科醫師曝少做「1個關鍵步驟」差很多 日網超夯心測「豪宅的花園風格」　揭曉真正最適合你的職位　 郭雪芙逛LOEWE幫「愛子」挑包包　「又大又暗」最適合 「人生就是一連串錯誤」《華燈初上》第三季13大寫實金句發人省思 Jisoo挖洞禮服登封！加碼「外套裡面空蕩蕩」　近看卻讓人好失望 減肥3天放棄、運動才維持1天？靠「微習慣」逆襲你無法堅持的人生 營養師傳授諾羅病毒「飲食懶人包」，少量多餐最重要

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面