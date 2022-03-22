路易莎全球首間「泰菜」餐廳插旗信義！必嚐「正宗味」菜單公開

記者王則絲／台北報導

繼跨足健身業開設「路易莎生活運動館」後，路易莎又再度擴展版圖，與前泰總理差猜（Chatchai Chunhawan）家族集團合作創立了泰菜餐廳品牌「初泰PIKUL」，首間就開設在台北市信義區傑仕堡1樓（原NY Bagels店址），現已開始營運。路易莎董事長黃銘賢強調初泰的所有菜色都是泰國廚師認定的「正宗味」，並表示：「未來一定會再開分店，目標是進軍全球。」

▲路易莎全球首間「泰菜」餐廳插旗台北信義區。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



2017年路易莎董事長黃銘賢赴泰國考察市場時，因與差猜家族集團結盟，而認識了差猜先生的孫子Ko-Kritapone Dabbaransi，Ko先生帶著黃銘賢吃遍了泰國2、30家餐廳，讓黃銘賢對泰國料理感到驚艷不已，因此在2019年雙方決定合作籌備「初泰」，由畢業於泰國皇家大學餐飲系的兩位廚師親自來台，進行菜色開發，歷時兩年半時間，共創造了500多道菜，從中精選再精選30道列入首波菜單。

▲路易莎董事長黃銘賢強調「初泰」所開發菜色都是建立在「正宗」口味上。（圖／記者王則絲攝）



黃銘賢認為，泰菜最重要的就是要「正宗」，但是當地重辣重酸的菜餚並不是台灣人習慣的口味，因此他加入了台灣在地與創意的元素，在味道與原料上做調整，每一道都是重新再開發的創意料理，但同時保留了泰菜的精華，是泰國廚師們都認定的「正宗味」。

其中董事長黃銘賢最推薦的菜是「酥炸王子魚」，肉多扎實的鱸魚去骨後炸到酥脆，裹上紅咖哩醬拌炒，是一道皇室御廚的菜；另外他自己也很喜歡「柚子蝦拌沙拉」，將柚子果肉、蝦子、烤椰子片、碎花生和考驗刀工的細絲青檸葉等食材攪拌，加入葡萄、紅石榴提升清爽口感。

▲酥炸王子魚、柚子蝦拌沙拉。（圖／記者王則絲攝）



「黑金蝦餅」則是延伸自泰式經典料理金錢蝦餅，內餡滿滿草蝦仁肉，外皮加入竹炭粉以呈現黑色外觀，成功吸睛；「冬蔭功海鮮湯」不用多說絕對是必喝湯品，濃郁香辣的調性搭配上大顆淡菜、花枝等海鮮與蘑菇，口感豐富且下飯；此外，未來還將上市一款「冬蔭功炒飯」，將冬蔭功的味道融入飯粒，是菜單中數一數二香辣的料理。

最後，甜點「布蕾」也令人眼睛一亮，共有泰奶、班蘭、椰香三種口味；店內的泰式奶茶與路易莎咖啡所販售的不同，值得一試。

▲黑金蝦餅。（圖／記者王則絲攝）



▲冬蔭功海鮮湯。（圖／記者王則絲攝）



▲冬蔭功炒飯（未來款）。（圖／記者王則絲攝）



▲甜點布蕾。（圖／記者王則絲攝）



▲除了桌菜之外，也有提供商業午餐，一個人也能吃。（圖／記者王則絲攝）

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