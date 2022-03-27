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6間肉桂捲美味到讓人流淚！除了原味、焦糖　15種特殊口味選擇障礙爆發

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圖、文／MENU美食誌

什麼！除了經典的原味，竟然還有多達15種選擇障礙爆發的特殊口味！

葛胖手作麵包坊
台北市／文山區

除了基本口味外，還有多達12種的特殊口味，每顆70元。店家每天11點出爐，手作限量100個，建議可以事先電話預訂或是粉專預約！

▲肉桂捲 。（圖／美食誌提供、翻攝自FB@夫水二木）

▲葛胖手作麵包坊（圖／美食客wade_dailyeat提供）

奶油先生MR. BUTTER CAFÉ
新北市／板橋區

除了不訂購絕對吃不到的柯基屁屁麵包外，焦糖肉桂捲也是店家招牌之一，焦糖的味道搭配堅果的口感，甜蜜滋味在嘴裡綻放。

▲肉桂捲 。（圖／美食誌提供、翻攝自FB@夫水二木）

▲奶油先生MR. BUTTER CAFÉ（圖／美食客吃爆各種美食提供）

COPPII LUMII LIVING COFFEE 冉冉生活龍權門市
台北市／中山區

必吃招牌肉桂蝸牛捲配上奶油，淋上糖霜加上濃郁的肉桂香氣，層層堆疊的口感偏扎實且比較濕潤一點，整體偏甜，搭配上茶非常剛好！

▲肉桂捲 。（圖／美食誌提供、翻攝自FB@夫水二木）

▲COPPII LUMII LIVING COFFEE 冉冉生活龍權門市（圖／美食客靡靡之音提供）

捲捲人生
台中市／北區

販售多達15種口味的肉桂捲，選用寶山黑糖的人氣寶山霧通，黑糖與肉桂的組合，黑糖將肉桂的香味，提升到另一個層次！烤過後外酥內軟，更能凸顯肉桂捲的香氣！

▲肉桂捲 。（圖／美食誌提供、翻攝自FB@夫水二木）

▲捲捲人生（圖／美食客野西瓜。嚐食提供）

茶部CHAI PÙ
台中市／西區

除了肉桂捲，還有餅乾、厚片及風味茶。必吃蘋果焦糖肉桂捲，肉桂捲外皮烤的酥脆且肉桂味不會太過強烈，焦糖吃起來香甜不膩，底下還有熬煮的蘋果果肉，上層的杏仁片超加分！

▲肉桂捲 。（圖／美食誌提供、翻攝自FB@夫水二木）

▲茶部CHAI PÙ（圖／美食客Tutti-Fan提供）

夫水二木。咖啡館 DOUBLE WOODS CAFʼE & CINNAMON ROLLS
台南市／中西區

有台南最強肉桂捲稱號的夫水二木咖啡館，店內一共有8種口味的肉桂捲。肉桂捲口感鬆香綿軟不乾柴且還保有嚼勁，麵包與肉桂達到完美的平衡！

▲肉桂捲 。（圖／美食誌提供、翻攝自FB@夫水二木）

▲夫水二木。咖啡館（圖／美食客ᴵᴿᴵˢ艾瑞絲|台南•桃園美食 提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 台南, 甜點, 肉桂捲

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