李多海37歲脖子零頸紋　關鍵就靠「溫熱勺子」按摩提拉

記者李薇／綜合報導

南韓女演員李多海在戲劇《我的女孩 My Girl》、《雷普利小姐》、《酒店之王》中，以精湛、活潑的演技，受到很多人的歡迎，雖然現在戲劇作品較少，但37歲的她依舊保持著完美狀態，最近她也在《小紅書》上分享去頸紋的小技巧，非常值得學習。

1.先在脖子上塗抹美容油或是精華液，接著使用手推捏的方式，由脖子中央往左右後方按壓，兩邊＝各5次，做的時候頸部應該會有拉伸的感覺

2.接下來在脖子塗抹上凡士林，選一支中型的湯勺，先將湯勺浸泡在熱水裡面，讓勺子有溫熱的感覺。

3.然後從脖子底部到下顎線位置，從下往上拉提按摩，在下顎線位置可以稍微用勺子頂部刺激一下，可以避免雙下巴下垂

4.最後使用化妝水、玫瑰果油、玻尿酸精華，滴在化妝棉上面，然後濕敷在頸部，最後使用一個保鮮膜封存，等待20分鐘，可以更有效的吸進保濕精華，達到抗老效果。

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