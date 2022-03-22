fb ig video ETtoday search mobile

李多海37歲脖子零頸紋　關鍵就靠「溫熱勺子」按摩提拉

>

記者李薇／綜合報導

南韓女演員李多海在戲劇《我的女孩 My Girl》、《雷普利小姐》、《酒店之王》中，以精湛、活潑的演技，受到很多人的歡迎，雖然現在戲劇作品較少，但37歲的她依舊保持著完美狀態，最近她也在《小紅書》上分享去頸紋的小技巧，非常值得學習。

1.先在脖子上塗抹美容油或是精華液，接著使用手推捏的方式，由脖子中央往左右後方按壓，兩邊＝各5次，做的時候頸部應該會有拉伸的感覺

▲李多海,頸紋,頸霜,保養,嬌蘭,DR.CINK,寶拉珍選,。（圖／小紅書）

2.接下來在脖子塗抹上凡士林，選一支中型的湯勺，先將湯勺浸泡在熱水裡面，讓勺子有溫熱的感覺。

▲李多海,頸紋,頸霜,保養,嬌蘭,DR.CINK,寶拉珍選,。（圖／小紅書）

3.然後從脖子底部到下顎線位置，從下往上拉提按摩，在下顎線位置可以稍微用勺子頂部刺激一下，可以避免雙下巴下垂

▲李多海,頸紋,頸霜,保養,嬌蘭,DR.CINK,寶拉珍選,。（圖／小紅書）

4.最後使用化妝水、玫瑰果油、玻尿酸精華，滴在化妝棉上面，然後濕敷在頸部，最後使用一個保鮮膜封存，等待20分鐘，可以更有效的吸進保濕精華，達到抗老效果。

▲李多海,頸紋,頸霜,保養,嬌蘭,DR.CINK,寶拉珍選,。（圖／小紅書）

【推薦單品】

嬌蘭 臉部身體全能乳霜，80ml、售價9,000元

▲香水,身體乳,乳霜,保養,嬌蘭,Dr.Cink,L:A BRUKET,寶拉珍選。（圖／品牌提供）

裡面添加法國烏埃尚島的純淨黑蜂蜂蜜、希臘伊卡里亞的神奇蜂蜜、芬蘭奧蘭的強效蜂蜜等成分，具有豐富的胺基酸以及多酚，可以幫助肌膚抵抗老化，而且一瓶就可以從臉用到腳，真的超級奢華，宛如貴婦級的享受。

Dr.Cink 再生緊膚花蜜身體精華霜，100mL、售價1,280元

▲香水,身體乳,乳霜,保養,嬌蘭,Dr.Cink,L:A BRUKET,寶拉珍選。（圖／品牌提供）

裡面添加三重蜂王：南法蜂膠蜜、麥盧卡蜂蜜與蜂王漿五胜肽，能夠幫助肌膚滋養潤澤，重現年輕緊緻的膚況，輕乳霜質地好吸收、潤澤度高，擦拭完立刻穿衣服也不感覺黏膩，一年四季使用都沒問題。

寶拉珍選 2%水楊酸身體乳，210ml、售價1,220元

▲香水,身體乳,乳霜,保養,嬌蘭,Dr.Cink,L:A BRUKET,寶拉珍選。（圖／品牌提供）

  富含2%水楊酸，以溫和安全pH3.5-4有效去除角質，全面淨化毛孔、代謝老廢角質，加入抗氧化維他命E與綠茶萃取來提升肌膚防禦力，預防老化膚觸緊緻有彈性，輔以舒緩作用洋甘菊、柳蘭、香草萃取以安撫鎮定痘痘不適。

關鍵字：

李多海, 頸紋, 頸霜, 保養, 嬌蘭, DR.CINK, 寶拉珍選

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

內衣怎麼穿都會空杯？4個Q＆A幫助妳穿出渾圓美胸

內衣怎麼穿都會空杯？4個Q＆A幫助妳穿出渾圓美胸

學劉詩詩、趙露思綁出仙氣盤髮　搭配蝴蝶結髮飾看起來更有氣質

學劉詩詩、趙露思綁出仙氣盤髮　搭配蝴蝶結髮飾看起來更有氣質

大S天秤座也上榜！漂亮又旺夫的3大星座女　娶到第一名簡直人生勝利組

大S天秤座也上榜！漂亮又旺夫的3大星座女　娶到第一名簡直人生勝利組

口罩肌泛紅、搔癢？皮膚科醫師教「4不5要」：敷面膜小心發炎更嚴重 挑選內褲三大法則！材質、剪裁超重要　選對才不會悶出病 小個子穿搭就學Jennie！窄寬搭配、視覺效果直接長高10公分 12星座渣男行為盤點　只曖昧、魚塘管理，各個都是高段位能手 常滑手機近視又加深？5大護眼食物適量補充打造晶亮雙眼 網讚：好準！「脫鞋方式」心理測驗看真實個性　第3種追求完美 全智賢穿500元衣服卻像穿精品！　靠顏值輕鬆撐起超普通單品

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面