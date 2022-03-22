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莉莉蘿絲戴普變「人間香奈兒」！曬火辣中空　最愛大容量22包

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▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲星二代莉莉蘿絲戴普出鏡香奈兒 22Bag形象廣告 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

香奈兒（CHANEL）2022春夏高級時裝秀首次亮相的「22Bag」，是品牌最新主打包款，受到許多名人輪番演繹，此次釋出最新的形象廣告，請到星二代莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）以及女星瑪格麗特庫利 （Margaret Qualley）與惠特妮‧皮克（Whitney Peak）出鏡拍攝，也分享三人對於包款的獨特看法。

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲莉莉蘿絲戴普身穿中空背心搭配透視網格裙裝 。（圖／品牌提供）

22Bag名稱代表包款創作年份，同時也呼應1922 年香奈兒推出的 N°22 香水，結合品牌經典，以皮革與金屬交錯的皮穿鏈融入其中，非常受歡迎。在攝影雙人組 Inez & Vinoodh鏡頭下，莉莉蘿絲戴普身穿中空背心搭配透視網格裙裝，彰顯專屬於她狂野性感的一面，身背白色的「22Bag」，最戳中她的是大容量特點，「我的包包總是像裝進了我所有日常，書、筆記本、化妝品或任何想帶的東西。」

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲瑪格麗特庫利 。（圖／品牌提供）

演出Netflix影集《女傭浮生錄》嶄露頭角的瑪格麗特庫利，以粉色22Bag呈現隨興風格，她形容藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）擁有以創作帶給女性力量的天賦，而該包款就是最佳證明：「實用好裝，甚至放得下筆電！」。

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲惠特妮皮克喜愛機能性單品 。（圖／品牌提供）

惠特妮皮克代表紐約女性的日常生活，她的招牌捲髮搭配上彩色斜紋軟呢外套與中空背心，紫色的22Bag代表機能性，她表示：「這應該是我至今最愛的香奈兒包款，我熱愛具備機能性的單品，出門也習慣把家當都帶在身上，因此有各種尺寸和顏色的實用包款，可讓我依據當天行程挑選。」

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, 2022, 春夏, 22Bag

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