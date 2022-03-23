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RMK新唇膏好優雅、植村秀「奶油日落橘」美炸！一抹變成東京時髦女子

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記者李薇／台北報導

唇膏已經是現在女孩們外出不可或缺的時髦單品，只要一支在手，就可以輕鬆轉換風格，打造出時尚、迷人的妝效，以下就盤點最近各大品牌推出的厲害單品，身為口紅控一定要擁有，才可以不落人後。

RMK 瑩柔潤透口紅，3.4g、售價1,350元

▲唇膏,THREE,RMK,植村秀,shu uemura,彩妝,。（圖／品牌提供）

新任創意總監YUKI上任之後的大作「瑩柔潤透口紅」，以溫潤時髦的奶茶色包裝設計，霧面質感的唇膏包裝，拿在手上盡顯優雅大氣，全新15色的單品，擁有飽和、顯色的色澤，帶有些微光澤感的色調，塗抹上雙唇可以打造出細緻、時尚的唇妝，絕對是日系品牌粉絲都會愛的單品。

THREE 魅光誘采唇膏，售價1400元

色澤與光燦融化於雙唇溫度，綻放嶄新耀眼力量，清新的光澤與鮮豔發色共舞，全新唇彩商品「魅光誘采唇膏」，融化於雙唇溫度，緊密貼合宛如天生表情，由內而外綻放水潤光感，任何時刻輕鬆享受舒適的使用感受，重新喚醒雙唇全新能量。

Shu uemura 無色限奶油緞光唇釉 BR793，售價1,150元

▲唇膏,THREE,RMK,植村秀,shu uemura,彩妝,。（圖／品牌提供）

濃郁焦糖橘色融入一抹日落紅霞色澤，高度顯白，不管是深膚色還是淺膚色都可以輕鬆駕馭，一擦彷彿臉部也同時打上暖色調高光，呈現出優雅與時尚感兼具的亮麗之美，奶油般的質地可以服貼於雙唇，打造出零唇紋的唇妝效果。

關鍵字：

唇膏, THREE, RMK, 植村秀, shu uemura, 彩妝

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