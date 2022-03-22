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哈利波特推「金探子耳機殼」影迷超心動！精緻細節連「密語」都有刻

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記者王則絲／綜合報導

「金探子」是《哈利波特》魁地奇比賽中的輸贏關鍵，是影迷們不可不知的魔法寶物，近日3C周邊品牌CASETiFY便推出了一款「金探子耳機保護殼」，精緻、可愛的外型引起粉絲討論，本次CASETiFY與《哈利波特》的聯名系列還包括多款超帥手機殼，以下一起來看看。此外，日本雜貨品牌niko and…最近則是與知名探索頻道Discovery合作，其中也帶來了設計感時髦手機殼。

▲casetify X 哈利波特。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY《哈利波特》電影主題聯名系列將於3月31日正式上市。（圖／品牌提供）

CASETiFY近日推出《哈利波特》電影主題聯名系列，將於3月31日正式上市，系列以四大學院和經典場景為主軸設計，還特別邀請到飾演跩哥馬份的演員湯姆費爾頓（Tom Felton）來演繹史萊哲林元素的單品。

▲casetify X 哈利波特。（圖／品牌提供）

▲casetify X 哈利波特。（圖／品牌提供）

▲電影經典場景元素被運用於設計之中。（圖／品牌提供）

聯名系列中除了四大學院的客製化皮革手機殼，還包含了意若思鏡、光輪2000、蛇妖，以及劫盜地圖都被融入設計。其中最讓影迷興奮的則是「金探子耳機保護殼」，精緻仿真的刻畫呈現，就像是從電影裡面飛出來一樣，上頭還刻有密語：「I Open At The Close.」還原細節，粉絲必收藏！

▲casetify X 哈利波特。（圖／品牌提供）

▲casetify X 哈利波特。（圖／品牌提供）

▲「金探子耳機保護殼」精緻可愛的外型讓影迷超心動。（圖／品牌提供、官網）

時常帶來多方合作的niko and…，這次的聯名對象非常特別，是與你我都曾看過的探索頻道Discovery Channel攜手推出一系列生活小物。本系列以Discovery頻道的歷史做為概念，將歷年Logo和影音器材的演變作為設計元素，共推出服飾配件、漁夫帽、收納包⋯⋯等雜貨品項。

▲niko and... x discovery。（圖／品牌提供）

▲niko and... X Discovery系列現已上市。（圖／品牌提供）

當中也包括了手機殼，鏡面的基底上印有濃濃美式復古感的立體字母Logo，或是令人懷念的錄影帶圖案，帶出一股懷舊的時髦感。

▲niko and... x discovery。（圖／品牌提供）

▲niko and... x discovery。（圖／品牌提供）

▲niko and... X Discovery鏡面手機殼。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

CASETiFY, 哈利波特, 金探子, 馬份, niko and, Discovery, 手機殼, 耳機殼, AirPods

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