新竹首間「蔦屋書店」4／15試營運　環景書牆打卡超美，還有文青小火鍋

▲大魯閣新竹湳雅廣場蔦屋書店將在４／１５對外見客。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新竹民眾在年初迎來遠百竹北開幕後，位於大魯閣新竹湳雅廣場的蔦屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE），也即將在4／15對外見客，除了有近450坪的大面積空間之外，其大面書牆高達兩層挑高樓層也很有看頭，進駐的餐飲「WIREDCHAYA茶屋」還推出超特別的限定料理，唯獨當初公開時表示將提供的24小時營業服務，在開幕初期僅營業至午夜12點，但時間也夠文青客嚐鮮打卡啦。

近期新竹地區越來越熱鬧了，2018年開幕的大魯閣新竹湳雅廣場，以高比率娛樂與親子設施為特色，一年吸客約30萬人次，去年底對外公開將引進台灣首間24小時營業的蔦屋書店，引發不少討論，今（3／22）公開開幕日期，將從4／15至4／22對外試營運，並於4／23正式開幕。

湳雅廣場蔦屋書店利用原建築的空間規劃，結合地下一樓與賣場一樓，整合成450坪的大面積空間，且大面環景書牆的設計，視覺面積達到20米，民眾更可從階梯狀的空間設計，直接從一樓走下B1書店中央，即使路過都能沈浸在書香的氛圍中，全店擁有中外共3萬本藏書，且蔦屋自有餐飲品牌「WIREDCHAYA茶屋」也將在其內開設新竹首店。

▲湳雅廣場蔦屋與插畫家WHOSMiNG（上）、塗鴉藝術家大腸王（下）開發聯名商品。

而為迎接開幕日，店內也推出多種獨家企劃，包括聯名三麗鷗Sanrio結合兒童書區的空間設計，且還有期間限定商品；邀請塗鴉藝術家大腸王、與插畫家WHOSMiNG開發聯名。此外，WIRED CHAYA茶屋還有湳雅店限定料理，包含日系的兒童餐、以及充滿文青大人味的松露野菇個人鍋、獨家甜甜圈鬆餅義式冰淇淋可嘗鮮，近百人的用餐席也是全台最大。

▲限定松露野菇元氣個人鍋。

▲WIRED CHAYA茶屋日系兒童套餐。

▲獨家甜甜圈鬆餅義式冰淇淋。

業者表示，蔦屋書店在開幕初期，營業時間為上午9點到晚上12點，而延長至24營業的規劃，目前仍在觀察中，WIREDCHAYA茶屋的營業時間也與書店不同，確定的服務提供時間會再進行公布，但4／15試營運起便會開始提供完整服務。