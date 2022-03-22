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雞蛋荒別怕！營養師曝「這些食材」幫你補足優秀蛋白質

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▲▼雞蛋荒不怕！「這些食材」補足蛋白質 。（圖／Unsplash）

▲豆製品用來取代雞蛋，營養價值一樣高。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

近來蛋價飆漲、蛋荒頻傳，吃不到蛋怎麼辦？營養師高敏敏說明，我們身上的肌膚、指甲和毛髮都需要蛋白質的營養才能構成，雖說雞蛋是很好的蛋白質來源，但也可換成其他食材，有能補足蛋白質，一起來了解。

營養師高敏敏表示，以正常成人每日蛋白質攝取量，大約為每公斤乘以0.8克的蛋白質，若以一個50公斤的人為例，至少要吃到約40克蛋白質，而一個手掌大小的份量就瘀有3-5份蛋白質，蛋白質和含量為21-35克，每日建議設取3-8份蛋白質。

▲▼雞蛋荒不怕！「這些食材」補足蛋白質 。（圖／Unsplash）

▲雞蛋擁有優秀蛋白質。

而雞蛋則是很好蛋白質來源，一顆雞蛋等於一份蛋白質，提供7克蛋白質，目前蛋價飆漲，若是吃不到蛋的話，營養師高敏敏也表示，可以用以下食材代替，像是一顆蛋的蛋白質等於2格傳統豆腐、半盒嫩豆腐、1/3快黑豆干、1又1/3片小方豆乾、1杯豆漿、5湯匙吻仔魚、3湯匙蚵仔、4尾劍蝦、39g納豆、1/3掌心大小魚肉、肉類。

▲▼雞蛋荒不怕！「這些食材」補足蛋白質 。（圖／Unsplash）

▲用來替代雞蛋的食材，選擇性相當多。

綜觀以上，除了蛋以外，還是有很多食物富含蛋白質，而且不只是吃肉，植物性蛋白質的脂肪、膽固醇更低，也建議蛋素食朋友，缺蛋期間可以多交替食用各種植物性蛋白質，像是豌豆搭配毛豆、或黃豆搭配藜麥，讓胺基酸種類更完整。除了注意蛋白質攝取來源，優先順序也很重要，建議以豆製品為優先選擇，再來是魚肉、海鮮，然後是蛋，最後才是肉類。

營養師也提醒，當蛋白質攝取不足，就容易出現肌少症、傷口易感染、疲倦無力甚至免疫力降低容易感染等症狀，學會運用食物代換，均衡營養才是最重要的事。

關鍵字：

雞蛋, 食材, 蛋白質

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