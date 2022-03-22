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極簡控要認識台牌Peter Wu！春夏輕盈剪裁「藏實用細節」好耐看

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▲Peter Wu（吳昕威） 2022 春夏系列延續實穿優雅的態度。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

旅法台籍設計師Peter Wu（吳昕威）同名品牌是相當有話題性的新興品牌， 2022 春夏系列延續實穿優雅的態度，服飾靈感來自他騎腳踏車穿梭街頭的日常，多數單品主打機能性，可收納的帽子細節，遇上科技馬德拉斯棉布，輕盈輪廓詮釋他對於春夏的想像。

▲Peter Wu（吳昕威） 。（圖／品牌提供）

▲Peter Wu（吳昕威） 。（圖／品牌提供）

▲Peter Wu 2022 春夏系列主打用直覺穿衣。（圖／品牌提供）

2017年誕生的設計師品牌Peter Wu，主張用直覺穿衣，沒有明顯的性別界限，色調簡潔、衣物輪廓充滿許多細節巧思，是設計師吳昕威的強項。2022 春夏系列主打的科技馬德拉斯棉布材質，觸感輕薄帶有一絲絲紋理，出現在寬鬆連帽外套、風衣及束口褲上，有趣的是簡潔剪裁中，帽子可以被收納在領口處，自己決定穿衣方式；多口袋設計則為穿著者解放雙手，很懂得時尚迷的需求。

▲Peter Wu（吳昕威） 。（圖／品牌提供）

▲Peter Wu（吳昕威） 。（圖／品牌提供）

▲Peter Wu（吳昕威） 。（圖／品牌提供）

▲Peter Wu（吳昕威） 。（圖／品牌提供）

▲Peter Wu重新定義工裝風格，機能性與簡潔輪廓是特色 。（圖／品牌提供）

Peter Wu重新定義工裝風格，在他手中幾乎看不見搶眼的釦子、墜飾等多餘元素，越簡單越耐看。輕薄感受則體現在「無肩線」的拉鍊式襯衫夾克中，少了肩線就像少了拘謹，但襯衫結構保有微微正式感，很適合居家辦公場合，也可搭夏日休閒褲，水洗後的鬆脆手感非常新穎。

▲Peter Wu（吳昕威） 。（圖／品牌提供）

▲系列中的surfer hoodie非常休閒 。（圖／品牌提供）

此系列兼顧永續時尚，部分單品使用法國一線精品的循環再利用布料，減少創作過程中的浪費，也以蠶絲嫘縈面料打造了方形短褲、寬鬆襯衫與襯衫式外套，呈現出他所主張的「不修邊幅的優雅」，完美切換多個場合。

關鍵字：

Peter Wu, 吳昕威, 設計師

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