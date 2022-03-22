吸客10萬人SOGO和風節　5大「台灣初登場」只有這裡吃得到！

▲SOGO和風節開跑了，本次主打日本在地甜點。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

今年邁入第35年的SOGO日本展，從3／22至4／5期間舉辦「和風展」，每場可以吸客10萬人次，在即將開啟夏季開關的前夕，重頭戲放在日本在地甜點，要讓消費者放鬆身心，引進5大台灣初登場，包括福砂屋巧克力蛋糕、湯布院草莓布丁起司蛋糕、還有超可愛的小豬布丁等，通通只有會場才吃得到，快準備好坐捷運去SOGO「微出國」吧！

福砂屋巧克力蛋糕 售價600元

福砂屋最著名的長崎蛋糕，在去年橫掃許多百貨的日本展，處處可見排隊長龍，本次SOGO首度在台引進旗下巧克力蛋糕，擁有高雅綿密的巧克力風味，即便下肚後都還有巧克力的餘香在嘴裡，也是很適合嚐鮮的一品。

湯布院菓子工房 內甘王草莓布丁起司蛋糕 售價580元

半熟起司蛋糕相當著名的湯布院，本次還特別引進店內甘王草莓布丁起司蛋糕，不但有草莓的酸甜滋味，還結合了起司的濃郁與布丁順滑清爽的口感，多種風味一次在口中綻放，光看名字就覺得超厲害的啊。

藍昊堂菓子舖 小豬布丁 售價190元

有抹茶與黑糖蜜兩種口味可選擇的小豬布丁，不但擁有濃郁滑順的口感之外，上方的淋醬還是超級可愛的小豬造型，超討喜的設計讓人還沒開吃就很開心。

柳月 三方六草莓年輪蛋糕 售價489元

來自北海道的柳月，是當地著名的伴手禮店，其中年輪蛋糕的「草莓限定版」也出現在日本展會場，美麗夢幻的粉紅條紋光看就很療癒，絕對是高雅下午茶最好的點心之一。

CALBEE 煙燻洋芋片 售價299元

旗下因薯條三兄弟聲名大噪的CALBEE，其實還有很多產品很厲害喔，首度在台初登場的煙燻洋芋片，則充滿豐富的大人味，還沒吃進口中就能聞到濃濃的煙燻味，真的很適合週末的晚上來嗑一包。