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不只精神差！營養師揭「熬夜5大危害」　小心變胖又變笨

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▲▼ 變胖又變笨！營養師揭熬夜5大危害 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲熬夜不僅隔天精神不好，也會影響身體機能運作。

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝unsplash、pexels

現代人生活型態改變，不少人白天工作忙碌，一到晚上休息時間捨不得睡，熬夜追劇、滑手機，有些人甚至晚上還常要加班趕工，熬夜變成許多人的生活常態。別以為少睡幾個小時不會怎樣，營養師顧一中就指出5個熬夜導致的危險後果，不僅隔天氣色不好、精神差，更會危害身體健康，甚至讓你變胖變笨！

1.提高心血管系統疾病風險

熬夜會導致心血管疾病風險增加，有不少研究顯示，晚睡、睡眠不足會導致血壓上升，更容易罹患心血管疾病。營養師也提醒，如果當你熬夜時，胸口、心臟感到不適，這就是身體在提醒你「別再熬夜了」。

▲▼ 變胖又變笨！營養師揭熬夜5大危害 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

2.免疫系統功能下降

熬夜會是免疫相關的細胞因子分泌出現異常，使得免疫力降低。有許多研究都顯示，長期熬夜的人相比作息規律的人，更容易有感冒、腸胃炎等小疾病發生。

3.神經系統容易受到損傷

曾經有一項長達10年的研究，針對了各行各業3000多名因工作不得不熬夜的人，研究發現這些人的記憶力、反應力和總體認知能力等都有明顯降低，而且需要約5年時間才能夠恢復正常。

4.對腸胃很不好

熬夜也會影響到腸道，腸道和大腦之間有很多機制會相互作用，熬夜不但會使大腦認知能力變差，也會使消化功能障礙的風險提高，包括大腸激躁症或發炎性腸道疾病等，都是與睡眠有關聯的。

▲▼ 變胖又變笨！營養師揭熬夜5大危害 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

5.變胖

熬夜真的會容易長胖！你有沒有發現？晚上熬夜時特別容易餓，就開始點外賣吃宵夜，甚至特別想吃泡麵、洋芋片等高熱量食物。研究數據指出，睡眠不足容易擾亂血糖平衡，導致體內代謝紊亂，容易造成暴飲暴食的狀況。

▲▼ 變胖又變笨！營養師揭熬夜5大危害 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

而如果確定當天沒辦法早睡，需要熬夜，顧一中也給出3個建議能幫助減少熬夜對身體的傷害，但這些都不能完全彌補熬夜的危害，最重要的還是要減少熬夜。

1.多吃蛋白質和高纖維食物

晚飯可多吃富含蛋白質和膳食纖維類的食物，像是瘦肉、魚蝦、蛋類、豆類、蔬菜等，這些食物的飽腹感比較強，能延緩血糖上升的速度，同時又能保持適當的糖分為大腦供能，能幫助讓工作效率高一些，讓你早點處理完工作睡覺。

2.補充營養保健品

可吃一些複合型的維生素、礦物質補充劑，或至少補充維生素B群和維生素D補給品。

3.多喝水

多喝水、勤上廁所，適當起來走動一下，避免久坐。

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關鍵字：

熬夜, 晚睡, 睡眠不足, 危害, 後果, 補救, 方法, 改善, 營養師

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