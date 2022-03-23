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BV編織枕頭包永不過時！春季「嫩粉、薰衣草紫」搭蓬鬆觸感太Q

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記者鮑璿安／台北報導

BOTTEGA VENETA（BV）的編織靈魂深入人心，即便新任創意總監Matthieu Blazy上任，編織包Cassette 系列依舊是主推首選，尤其是柔潤澎感的 Padded 枕頭包，一次加上春季繽紛多色，受到許多名人演繹，永恆程度根本不隨時間所過季。

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲海莉鮑德溫、貝嫂維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）曾演繹過經典的鸚鵡綠以及黑色款式 。（圖／品牌提供）

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲空氣感演變成為Padded Cassette枕頭包 。（圖／品牌提供）

前任創意總監Daniel Lee將編織元素放大而成Cassette 系列卡帶包，2019年秋冬再加上空氣感演變成為Padded  Cassette，蓬鬆效果宛如枕頭般令人愛不釋手。而且超乎性別的演繹方式，深受各國名人喜愛，貝嫂維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）、海莉鮑德溫（Hailey Baldwin）分別演繹標誌性的鸚鵡綠以及黑色，融入日常的街頭穿搭中，無論是肩背或是夾在腋下都很完美。

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲ 蜜桃粉、薰衣草紫、蟒蛇紋印花 。（圖／品牌提供）

簡約俐落的長方形外觀可以變化出多種風格，Matthieu Blazy上任後，編織包Cassette 系列持續有新色選擇，不擔心過時，因為編織一直是耐看的首選，春夏甚至有黃色、薰衣草紫療癒少女心。若是偏好個性款式，蟒蛇紋印花或是焦糖咖啡色也很有時尚態度。

若是提及巴黎世家（BALENCIAGA）近年來的新包熱銷名單，少不了以機車包為靈感發想的新Neo Classic以及Le Cagole，若是想要一次擁有2顆，現在有了最新選擇。品牌迎來最新的「NEO CAGOLE」肩背包，以機車包搶眼的鉚釘與打结皮革拉片元素，搭配上Le Cagole的愛心掛鏡，簡直是最燒混血。

▲▼巴黎世家 。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲NEO CAGOLE是Neo Classic與 Le Cagole混合體，機車包發燒元素全都有。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

關鍵字：

BV, BOTTEGA VENETA, 編織

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