只要你想，隨時都可以開始！讓這些「溫柔金句」暖暖治癒你

▲一句簡單的話語，能在脆弱時給你滿滿力量。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

編輯／Lily

生活不如意十之八九，若是身處於逆境該怎麼做，喪志或是放棄不是好主意，失敗一次並不代表永遠爬不起來，鼓起勇氣並堅持下去，想要重來，隨時都能開始。

#人生的旅程就像爬山一樣，看起來走了很多冤枉路，但終究會到達山頂。



#好不容易來一趟人間，一定要好好的努力，不管是工作、玩樂、吃喝，甚至是偷懶都要好好努力偷懶。



#生活有時候就是這樣，難免充滿各種驚喜、驚嚇和無奈，只要你不放棄它，它就不會放棄你。



#一件事無論太晚或者太早，都不會阻止你成為你想要成為的那個人，這個過程沒有時間的期限，只要你想，隨時都可以開始。



#對待自己溫柔一點，你只不過是宇宙的孩子，與植物、星辰沒什麼兩樣。



#不要害怕重新開始，因為這一次，你不是從頭開始，而是從經驗開始。



#當我開始真正愛自己，我不再繼續沉溺於過去，也不再為明天而憂慮，我只活在一切正在發生的當下，今天我活在此時此地，如此日復一日，這就叫完美。



#所有的事情到最後都會變好，如果沒有變好，證明還沒有到最後。



#看似不起眼的日復一日，會在將來的某一天，突然讓你看到堅持的意義。



#不要因為別人的一句話，就丟掉一整天的快樂。



#你變得好看不是為了取悅任何人，而是當你站在鏡子前，你的自信和美麗，連自己都愛不釋手。