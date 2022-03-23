保養不是越多越好！皮膚科醫師推「極簡護膚法」　3步驟就有感

▲做對護膚關鍵，簡單保養也能養出好肌膚。（圖／翻攝IG@hongsuzu、@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導

買了一堆保養品，每天護膚步驟「落落長」、擦個不停，但皮膚狀態卻沒有變多好？其實想要養出好肌膚，保養流程不是越多越好！知名皮膚科醫師廖苑利近日就分享哈佛醫學院推薦的「3步驟極簡護膚法」，只要做對關鍵重點，簡單保養也能維持肌膚好狀態。

哈佛大學附屬醫院的皮膚科醫師Abigail Waldman指出，只要掌握好肌膚保養的重點關鍵，即使只簡單做幾個保養程序，也能幫改善某些肌膚損傷並延緩肌膚老化進一步影響，她就建議將日常保養流程分為清潔、保濕、防曬等3大步驟即可。

1.清潔



做好清潔是保養最基本也不能省的一步。洗臉時，建議選用成分溫和的清潔產品，避開皂基清潔產品，且洗臉時間不要太長，盡量控制在20秒內就好。清潔頻率則建議依個人膚質情況來調整，像是乾性肌膚，一天用一次洗面乳清潔就好，早上可用清水洗臉，而油性肌則可早晚都用洗面乳。

另外，最好別用顆粒感磨砂膏或清潔品，容易刺激肌膚，造成乾燥、皮疹、色素沈澱、暗沈等情況。

2.保濕

洗臉後，應盡快塗抹保濕乳液、乳霜來幫助鎖住水分，要在肌膚還有些濕潤時塗抹保養品更有效。而保濕產品建議選擇含有玻尿酸、角鲨烯、菸鹼醯胺等成分的產品；而維生素C及壬二酸（Azelaic acid，又稱杜鵑花酸）則對斑點、暗沈有幫助。

另外，除了臉部肌膚需要保濕，洗澡後也需要塗抹身體乳幫助保濕。

3.防曬



最後一個必須保養步驟則是防曬！做好防曬不僅能幫助預防皮膚癌疾病，還能減少因紫外線照射導致的光老化及黃褐斑、曬斑，，不論是哪個季節、陰天或雨天，建議外出都要塗抹防曬產品，且防曬係數要選擇至少SPF30以上。保濕和防曬都要做好，缺一不可，才能有更好的護膚效果。

►皮膚科醫師教「預防＋改善法令紋」6秘訣：體重竟也有影響！



►努力擦美白卻沒效？皮膚科醫師曝少做「1個關鍵步驟」差很多



►痘痘肌快吃！皮膚科醫師曝8種「去痘蔬菜」 番茄還能美白抗氧化