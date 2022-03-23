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日網傳「水晶心測」看出你在職場中的角色　選這個常被誤會沒做事

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記者王則絲／綜合報導

職場上常講求的是團隊合作，一個團隊要強大，就必須具備各種不同的角色，除了工作的內容之外，不同特質、性格的人，也在讓團隊成功的路上，扮演重要的角色。最近日本就有一項「水晶心理測驗」，從中憑直覺挑選一顆最喜歡的水晶樣貌，將能看出你在職場中的角色。

Ｑ：今天你來到一個珠寶店，以下6顆水晶，請憑直覺挑出一款？

▲水晶心理測驗。（圖／翻攝自curazy）

▲今天你來到一個珠寶店，以下6顆水晶，請憑直覺挑出一款？（圖／翻攝自curazy）

【解析】

【解析】

【解析】

1：創意者

不論是在工作場域還是與朋友玩樂，你都是屬於鬼點子一堆的人，專門提供創意，你擅長煽動大家「試試看」，且說話有說服力，即便往往提出好像很難做到的目標，但透過同事的幫忙，總能事半功倍。

2：引導者

你擁有沉著冷靜的性格，懂得客觀思考，在團體遇到意見分歧時，你能引導大家整理思路，並得出結論，處於僵局中總能跳脫立場的思考，是幫助工作得以流暢進行的重要人物。

3. 維護氣氛者

處事以和為貴的你，在工作上擁有好人緣，最不希望的就是團隊起紛爭，所以當發生衝突時你總會極力想緩和氣氛，但有時候太嬉皮笑臉反而可能起到反效果，被別人視為麻煩製造者，你的初心是好的，但要注意拿捏分寸。

4. 機動者

你的適應力、反應力都很好，基本上團隊中什麼位置都能勝任，所以也可說是機動性非常高，經常受到重用，只不過別忘了量力而為，評估自己能做多少事才接下多少任務，別逞強全攬上身，最後做不好而壞了聲譽。

5. 推動者

你做事喜歡講求效率，當團隊工作進度落後時，你就會出面幫助遇到問題的組員，在你的加入後大家的進度就會突飛猛進，所以只要有你在，至少都能確保任務不會開天窗。

6. 監督者

在外人看起來，可能會覺得你老是一副置身事外的模樣，別人在忙、你則是喜歡在旁邊看，也比較容易被誤會沒做事，但其實你擅長的正是收尾、校對的工作，適合監督大家，仔細的性格能找出錯誤並修正，在你的潤飾下團隊能達到更高的成果。

關鍵字：

日網, 日本, 心理測驗, 心測, 水晶心理測驗, 職場, 性格

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