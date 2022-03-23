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女人終歸不是靠一張臉活著！盤點侯佩岑的8個正能量金句

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▲▼侯佩岑金句。（圖／翻攝自FB/侯佩岑）

▲侯佩岑一身鮮艷洋裝，狀態超好。（圖／翻攝自FB/侯佩岑Patty Hou，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

侯佩岑自去年帶著老公和媽媽錄製大陸實境秀《婆婆媽媽》，引來外界批評，連帶自己也捲入風波，為此已沉寂一年，不過沒曝光的她也沒閒著，近來在社交平台上面曬美照和金句，也吸引不少粉絲按讚分享，盤點她的正能量金句，看了讓人獲益良多。

#最近有個體悟，就是要相信自己、勇於嘗試，靜下心來覺察自己，聆聽心裡的聲音，想做的事就去體驗，不要害怕！今天就來鮮豔一下。

▲▼侯佩岑金句。（圖／翻攝自FB/侯佩岑）

#有一種溫暖，只能意會，不能言傳。生活中，一個微笑、一個眼神，甚至是一句簡短的問候，都可能為別人帶來希望和溫暖。

#女人終歸不是靠一張臉活著，感謝歲月老去過程中，帶來的種種歷練，學著和自己的年齡做朋友，時間已不允許我們可能懦弱撒嬌，無論怎樣，都要堅強，讓心態變的穩重平和，讓自己無所畏懼。

#當你擁有能力的時候，不要被力量迷失了雙眼，你有責任去束縛這份力量對別人的影響。

▲▼侯佩岑金句。（圖／翻攝自FB/侯佩岑）

#創傷使我們不斷面對自己的脆弱，以及人與人之間的冷酷，但也使我們面對自己卓越的韌性。

#真正的和睦是讓你我可以在人的差異上，學習運用愛把各自不同的拉扯，重新排列成互相成全的力量。

#鍛鍊自信心是把自己放大，而不是把他人看小。

▲▼侯佩岑金句。（圖／翻攝自FB/侯佩岑）

#我相信我們每個人心中都有一個亮點，如果你能找到那件你熱愛並擅長的事，無論在別人眼中 是大事還是小事，在你專注或接近它時，能得到快樂和滿足，那麼你就是個無比幸福的人。

►只要你想，隨時都可以開始！讓這些「溫柔金句」暖暖治癒你

關鍵字：

侯佩岑, 金句, 正能量

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