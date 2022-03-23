櫻花限定美妝來了！蘭芝唇膜飄櫻花香、Bobbi Brown粉棕色眼盤太夢幻

▲櫻花季來臨，美妝品牌也開始推出各種櫻花限定商品。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

春天是櫻花盛開的時節，雖然目前還沒辦法出國賞櫻，但我們可以用各種櫻花限定美妝、保養品來打造屬於自己的櫻花季！近來就有不少美妝品牌跟上這股浪漫粉色風潮，不論是彩妝、香氛或保養品，從包裝設計到色選、成分萃取，甚至於香氣，都加入櫻花元素，激發美妝迷們的夢幻少女心，快來看看今年的櫻花限定美妝有哪些。



蘭芝 櫻花限定版晚安面膜＆唇膜

▲LANEIGE 超能亮睡美人晚安面膜（櫻花限定版），70ml，優惠價NT$1,100。

▲LANEIGE 睡美人極萃滋養晚安唇膜（櫻花限定版），20ml，優惠價NT$700。

今年母親節檔期開打適逢櫻花季，蘭芝特別從韓國直送「櫻花限定版」的睡美人晚安面膜與唇膜，不僅讓2大經典熱賣明星商品換上粉嫩櫻花限定包裝，更添加了清新不甜膩的好感櫻花香氛，讓你每晚敷上呵護肌膚、雙唇的同時，還能聞著療癒香氣入睡。

Laundrin 2022櫻花香氛系列

▲Laundrin 櫻花香氛系列擴香，NT$350；櫻花香氛系列芳香劑，NT$220；櫻花香氛系列芳香噴霧，NT$220；櫻花香氛系列香水柔軟精，NT$280。



日本Laundrin「2022櫻花香氛系列」推出多款櫻花限定香氛小物，包含香水柔軟精、擴香、芳香劑和香氛噴霧，可依照空間、衣物需求使用，甜蜜迷人的櫻花香又帶著高雅香味，能消除難聞的氣味，讓衣物和環境散發清新香氣，簡約粉色設計，隨手一放都很有質感。

Bobbi Brown春櫻綻放系列

▲Bobbi Brown 春櫻綻放5色眼彩盤，NT$1,700。



春季就是櫻花盛開的時節，今年Bobbi Brown就以春日燦爛的櫻景為靈感，推出「春櫻綻放系列」，不僅將人氣淨妝油換上浪漫櫻花限量包裝，還有全新限量5色眼彩盤和晶鑽護唇膏限量新色，新手也能輕鬆打造柔美粉嫩櫻花妝。

其中「春櫻綻放5色眼彩盤」擁有5種漸層裸粉棕色系，細緻微光質地一抹就能呈現櫻花色澤，隨意疊擦就能打造粉嫩幼態眼妝。

▲Bobbi Brown 晶鑽桂馥潤色護唇膏-春櫻綻放限量版，NT$1,250。



有「唇紋小熨斗」之稱的晶鑽桂馥潤色護唇膏，這次也推出2款春日限定新色，包含好氣色又顯白的#玫瑰粉Bare Rose和初戀柔美感#櫻花粉Bare Bloom，一抹就能擁有柔美嫩唇。

HONYARA堂 櫻花綻放溫感眼罩

▲HONYARA堂 櫻花綻放溫感眼罩，3枚入，NT$250。



HONYARA堂溫感眼膜罩是日本超熱銷的居家美容小物，40度舒適溫感搭配自然柔和的櫻花香氣，讓雙眼擺脫一整日的疲倦，同時幫助放鬆紓壓，耳掛式設計幫助固定不走位。

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