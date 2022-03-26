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加大版沙發床18570元→2799元　多用途小空間必備、直送到家最方便

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文／C編

居家用品可以上網購入，尤其是大型傢俱要自己搬運太麻煩，宅配最方便，「Her森森」推出「輕鬆家居赫馬多人座沙發床」，178公分的長度很足夠，能兩用的沙發床對於有限的空間來說最實惠，原價18570元、特價2799元，不用花大錢就能享受。

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▲輕鬆家居,沙發床,沙發,床鋪,Her森森,。（圖／Her）

▲輕鬆家居赫馬多人座沙發床，原價18570元、特價2799元，點我購買

這款赫馬多人座的沙發床，將椅背立起，就可以當作一般沙發使用，將椅背傾倒，就能變身床鋪，家裡有訪客要留宿、朋友聚會後想小憩都很方便，多功能的設計是小空間的必要設備。

178公分的加大款，坐三個人綽綽有餘，也可以躺下一個大人，3段式設計還送2個抱枕，特價不到3000元簡直超級划算，精緻的車縫線細緻有質感，厚實的椅腳載重穩固、安全。

多種材質可以挑選，經典款採用優質環保皮革，不僅對環境自然友善，而且好保養、容易維護，亞痲款使用透氣的亞痲布料設計，厚實穩固，不容易破裂，而且透氣度佳，夏天完全不怕熱。

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▲輕鬆家居,沙發床,沙發,床鋪,Her森森,。（圖／Her）

▲輕鬆家居 赫馬多人座沙發床，原價18570元、特價2799元，點我購買

「Her森森」推出「輕鬆家居赫馬多人座沙發床」，原價18570元、特價2799元，共有4種款式可以挑選，包括黑色皮革、棕色皮革、亞麻灰、亞麻藍，買回家之後需要自己DIY組裝，也可以請專門的人員協助，將會另外收費。

關鍵字：

輕鬆家居, 沙發床, 沙發, 床鋪, Her森森

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