Jennie、Jisoo都在戴「蝴蝶結髮飾」　綁馬尾、公主頭都方便又優雅

記者李薇／綜合報導

韓系髮飾今年不只是流行鯊魚夾，緞帶護蝶結也是很多明星藝人的造型重點之一，利用一個大的、具有垂墜感的裝飾，夾在頭髮上，立刻就很有氣勢；細版綁帶的蝴蝶結，則是可以襯托出好氣質，包括：Jennie、Jisoo、秀智等人通通有嘗試過，真的是今年必嘗試的髮型。

Jennie 白色緞帶馬尾（圖／jennierubyjane IG）

「人間香奈兒」Jennie在活動上以一身白色短裙造型亮相，綁著一頭低馬尾的她用緞帶紮起來，甚是優雅，簡約又耐看，前面留下兩邊的瀏海，製造出小臉的視覺效果，不管是搭配洋裝或是裙子都很時髦。

Jisoo 黑色公主頭（圖／sooyaaa__ IG）

以一身黑色長版POLO衫作為裙子的Jisoo，把頭髮燙出大波浪，然後後面取一小撮髮絲，利用黑色緞帶髮圈綁出一個高馬尾的公主頭，看起來顯嫩又可愛。

秀智 蝴蝶結緞帶、髮飾輕鬆轉換（圖／skuukzky IG）

秀智在髮型上的嘗試相當多元，之前有用品牌的緞帶絲巾綁出低馬尾，造型十分典雅、又充滿自然氛圍，小資女可以把去專櫃購買產品的緞帶留起來，學秀智這樣綁也很好看；當然也有髮飾版的公主頭，黑色蝴蝶結輕輕鬆鬆就可以變化出新造型，絕對必學。

朴敏英 藍色蝴蝶結公主頭（圖／rachel_myparkskuukzky

IG）

為了配合身上的淺藍色POLO衫，朴敏英特地選了一款寶寶藍的蝴蝶結髮飾，戴在後方，綁出一個公主頭，看起來簡約卻又帶點時髦感，讓人忍不住多看幾眼。

IU 黑色蝴蝶結搭配短瀏海（圖／dlwlrma IG）

IU一襲紫色洋裝穿在身上，既醒目又顯白，頭髮上想要做出與眾不同的造型，那就用黑色蝴蝶結髮飾打造出女王氛圍，在瀏海部分選擇了短版的瀏海在臉頰兩側，看起來更顯年輕活力。