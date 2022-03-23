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下班好累懶得保養？這幾款「療癒女神」會讓妳美肌上癮

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記者李薇／台北報導

現代人上班工作壓力大，下班就只想發呆放空，很多女生乾脆連保養都懶得做了，但這樣可不行，不保養可是為加速肌膚的老化，因此，以下就推薦幾款很高效又療癒的保養單品，只要一想到有它們在，就會立刻想要去美麗肌膚，畢竟用起來實在太舒壓、太放鬆。

＃THREE 極致活顏水凝乳R，100ml、售價3100元

▲保養,su:m37,belif,sisley,i dew care,three,精華,乳液,。（圖／品牌提供）

不管男女都可以使用的極致活顏水凝乳R，裡面擁有天然成分99%，有蔓越莓籽油、歐前胡葉萃取精華、蘋果果實純露、溝鹿角菜萃取精華，重點是天然植萃的味道，光是用聞的就覺得超療癒，更別說使用在肌膚上，那細緻的質地可以打造出彈潤的膚觸，讓人忍不住想要一摸再摸。

＃belif 本草花束亮顏精華

▲保養,su:m37,belif,sisley,i dew care,three,精華,乳液,。（圖／品牌提供）

裡面添加蜜蜂花、迷迭香、百里香、玫瑰精油、杏仁油、辣木籽油等成分，可以舒緩保濕肌膚之外，同時還可以打擊暗沉、全面亮澤，達到均勻膚色的效果，重現肌膚年輕活力，當然清新的香氣更是讓人對它愛不釋手的關鍵。

＃SU:M37 金萃極致無痕奇蹟精華

以天然發酵為主要成分的金萃極致無痕奇蹟精華，擁有細緻的質地，一抹就在肌膚上化開，婉如奶油般滑順、潤澤，可以帶給肌膚極致的保濕抗老效果，搭配提拉按摩更可以舒緩肌膚一整天的疲憊，重現緊緻彈力。

＃Sisley 全能乳液，125ml、售價7200元

▲保養,su:m37,belif,sisley,i dew care,three,精華,乳液,。（圖／品牌提供）

為肌膚注入超高濃縮頂級積雪草活性精華，可以幫助肌膚舒緩敏感、泛紅等問題，淡雅的植萃芬芳，不僅貫徹「植物美容學」為成分呵護肌膚，更是在香味上體現出來，能夠在保養的同時幫助身心放鬆，同時達到滋養潤澤肌膚。

＃I DEW CARE 紅橙C修護精萃水，80ml、售價590元

▲保養,su:m37,belif,sisley,i dew care,three,精華,乳液,。（圖／品牌提供）

紅橙C修護精萃水擁有特殊雙層質地、精華油黃金比例2：8，添加蘋果籽油、「維他命寶庫」沙棘油、太陽花籽油、橄欖油、荷荷芭籽油，用最天然的成分達到肌膚保濕功效，快速吸收直達肌底，使肌膚恢復健康、明亮飽水。

關鍵字：

保養, su:m37, belif, sisley, i dew care, three, 精華, 乳液

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