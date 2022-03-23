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凱特王子妃罕見清涼造型曝光！　抗議聲中造訪牙買加

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▲▼ 凱特王子妃 。（圖／路透社）

▲凱特王子妃（中）拜訪牙買加雷鬼樂發源地，罕見以清涼造型亮相。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

威廉王子和凱特王子妃為期一周的加勒比海之行，昨從貝里斯搭機前往第二站牙買加，以時尚外交著稱的凱特一日連換3套服裝，分別呼應兩國的國旗色以示敬意。當中拜訪雷鬼樂發源地Trench Town時，凱特以罕見的清涼造型吸引全場目光，身穿英國古著店Willow Hilson Vintage約14,000元的珊瑚紅與土耳其藍色印花洋裝，採方形領與無袖設計，模樣俏麗。

▲▼ 凱特王子妃 。（圖／路透社）

▲威廉王子與凱特王子妃的加勒比海之行，所到之處抗議聲不斷。（圖／路透社）

不過威廉王子夫婦的牙買加之行，抗議聲浪如影隨形，此行是為加強與英聯邦國家的關係，讓反君主制民眾走上街頭，也要求英國對於過去殖民虐待行為與奴隸制度進行道歉與賠償。面對此尷尬場面，威廉王子與凱特仍在公開場合掛著笑容，與當地民眾親切互動。

▲▼ 凱特王子妃 。（圖／路透社）

▲威廉王子夫婦離開貝里斯時，凱特穿Saint Laurent紅色古董外套搭配白色長褲。（圖／路透社）

有別於深入牙買加社區的花俏裝扮，凱特在有盛大送機或歡迎儀式時，絕對以端莊優雅的造型亮相，此次更是單價不低的名牌加身。揮別貝里斯時，她穿法國精品Saint Laurent紅色古董外套搭配白色長褲，在飛往牙買加的機上立刻變裝，以一襲亮眼的黃色Roksanda洋裝，肩膀處飾以大大的蝴蝶結增添女人味，由來自塞爾維亞、深耕英國的女裝設計師Roksanda Ilincic創作，單價約42,000元。

▲▼ 凱特王子妃 。（圖／路透社）

▲凱特抵達牙買加，以一襲要價約42,000元的黃色Roksanda洋裝呼應牙買加國旗色。（圖／路透社）

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