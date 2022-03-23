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新光三越初夏購物節「最賺買法」　化妝品單筆滿3千送3百，滿額再送點數

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▲新光三越初夏購物節。（圖／業者提供）

▲新光三越初夏購物節3月底開跑，祭出多重優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

百貨母親節檔期前哨陸續開跑，全台有15間分店的新光三越，從3／31起至4／20期間，舉行初夏購物節，主力放在化妝品，推出單筆滿3,000元送300元抵用券，而全館消費達門檻，首度再送點數回饋，線上線下都能買，還有五倍券晚鳥專區，想補貨可要精打細算！

歷經去年三級疫情，百貨在今年上半年最大的母親節檔期都做足衝刺準備，3月底陸續開跑母親節前哨優惠，想讓媽媽開心的大家不妨現在就準備規劃，如果今年打算送化妝品，最好從現在開始搜集資料做功課，各家特惠組鎖定之後，準備比較百貨全館優惠，若想送家電或其他居家用品，建議從4月春假後開始要研究囉。

▲新光三越初夏購物節。（圖／業者提供）

▲LANCOME超極光晶露搶購組，特價3,600元，價值6,000元（3／31限定）

▲新光三越初夏購物節。（圖／業者提供）

▲KIEHL’S 金盞花植物精華化妝水買一送5組，特價2,450元，價值4,100元（3／31限定）。

全台最大百貨連鎖新光三越，宣布母親節前哨「初夏購物節」將從3／31至4／20期間開跑，推出3／31至4／13期間會員在全台實體分店、新光三越APP、電商平台skm online，可享化妝品單筆滿3,000元送300元抵用券回饋（台中中港店回饋期間為3／31至4／11），且除台中中港店、高雄左營店之外，化妝品滿千送百回饋期間將持續發放會員點數；持skm pay綁定特定銀行信用卡刷卡消費，4／3前單筆滿5,000元加送2000點（折合約200元價值）、4／9前單筆滿2,000元再送1000點。

另新光三越最大優勢便是美妝品牌數，約有120個品牌與百萬組特惠組，建議民眾若要採購特定美妝品牌，需在3／31至4／6鎖定限定優惠日，每日會有特定品牌推出最優惠的特惠組，若商品內容符合需求，直接買下去一定最優惠。

▲新光三越初夏購物節。（圖／業者提供）

▲ESTEE LAUDER 美妝富翁組，特價3,980元，價值9,688元（3／31限定）。

而針對五倍券也提供晚鳥優惠，包括美妝保養品到珠寶飾品、家用品、3C家電到超市美食都有方案，持實體五倍券任一面額，消費美妝保養品可買一送多；Just Gold鎮金店5,000元加碼變10,000元；1.5折優惠價購入金安德森天絲兩用被雙人床組；買Blueair 5210i／5240i空氣清淨機加贈Stadler Form Leo 3D循環扇，以及新光三越超市進口餅乾、醬油、即溶咖啡買一送一等專屬優惠。

▲百貨母親節首波。（圖／各業者提供）

新北比漾廣場也3／24開啟母親節首波檔期優惠「美麗購物節」，推出21天化妝品、內睡衣指定櫃單櫃滿3,000元送300元抵用券；首13日持比漾卡於男女童裝、潮流小東區、女鞋，消費累計滿3,000元送200元抵用券；持比漾卡至OSIM、FUJI、SOCIE單櫃滿1萬元送500抵用券。

大江購物中心則從3／25起推出首波預購活動，為母親節前哨戰暖身開跑，期間於化妝品、香氛與內衣專櫃當日單筆消費滿3,000元送200元抵用券；女裝當日累計消費滿4,000元送200元抵用券，聯名卡友及APP會員獨享來店禮，當日單筆消費滿999元可獲得100元電子現金券。此外，慶祝台灣pay開通上線，當日單筆消費滿1,000元可獲得200元抵用券，回饋率高達20%。

▲百貨母親節首波。（圖／各業者提供）

關鍵字：

新光三越, 初夏購物節, 母親節, 優惠, 檔期, 滿千送百

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