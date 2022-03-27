《社內相親》薛仁雅私下是帽控！小男孩風格甜又帥　+1配件更撩人

實習記者施至真／綜合報導

甜寵爆笑韓劇《社內相親》收視率居高不下，除了安孝燮、金世正兩名主角討論度超高，劇中飾演名媛女二「陳映書」的薛仁雅，更是靠著亮麗外型與自然演技，擄獲大票觀眾的心，相比劇中穿著西裝的甜美OL形象，私底下的她更習慣以率性小男孩造型亮相，超反差模樣，讓她不論戲裡戲外都超圈粉。

▲薛仁雅在《社內相親》飾演名媛女二，，私服的小男孩風格超吸睛。（圖／翻攝IG@_seorina，下同）

身高167公分的薛仁雅，堪稱行動衣架子，劇中甚至出現薛仁雅與表姐大撞衫，一比高下的精采片段，讓網友狂喊讚！放眼劇中，會發現她多以簡潔的西裝或帶有設計感的套裝，展現直率單純的名媛「陳映書」，相比金世正扮演的假名媛，薛仁雅更是從裡到外散發出落落大方的千金氣質。反觀戲外，薛仁雅可是一名不折不扣的帽子控，私底下喜歡利用各式帽款、髮飾為配件，營造穿搭亮點，使她獨特甜美的氣質與俏皮男孩感巧妙融合。

＃俏皮小男孩必備帽子＋圍巾

薛仁雅的日常穿搭多以鬆垮的OVERSIZE上衣與運動褲為主，除了搭配外套為穿搭增加層次，她也經常利用Supreme鴨舌帽、毛帽等率性帽款，讓輕鬆的造型更有個性；另外，韓國的春天早晚溫差極大，薛仁雅也會以圍巾當成配件，同時兼顧保暖效果和時尚。

＃帽子控一年四季都要不同帽款

除了慵懶的居家服穿搭，薛仁雅也經常以簡潔的法式穿搭亮相，例如這套以黑白兩色為基底的穿搭，搭上低調的黑色貝雷帽，與咖啡色愛馬仕Evelyne III斜背包，營造隨性優雅的風格；而穿著黑色細肩帶背心，戴著後鏤空編織帽的造型，也是法國女人去海邊曬太陽必備的經典穿搭。

＃鯊魚夾也時尚

誰說只有大嬸才會夾鯊魚夾？這幾年鯊魚夾盤髮實在太夯，不少韓國女星私底下都喜歡用它來做造型，就連薛仁雅也不例外，只要將頭髮由下往上繞捲成長條麻花型，最後再拿出鯊魚夾固定，就能打造歐膩最愛的慵懶盤髮造型了！

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