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地震後家電檢查很重要　天然氣、電器「四不一沒有」保平安

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▲家電。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲地震後找時間確認一下家中電器，確保日後使用安全。（圖／Pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

今23日凌晨1點多的花蓮外海規模6.6地震，全台有感，地震當下除了要注意安全，在地震後的居家檢查也很重要，以預防之後可能出現的餘震，可從台北市產業局提醒的「四不一沒有」做好檢查，讓居家安全更周到。

為避免突然來臨的地震造成家電引起火災，在使用家電最好養成「不用不插」的習慣，一些易於搬運的小家電，要使用時再插電即可；電線最好不要彎折，避免折損，不然可能會造成電線短路，引起火災，也要注意電線是否有老化、龜裂，如有此狀況建議更換，且避免一個插頭接延長線插滿電線。不擺放大量可燃物，以免助長可能的火勢。

▲▼消保官王德明,商品安全標章。（圖／記者許展溢攝）

▲消保官王德明出示商品安全標章。（圖／記者許展溢攝）

另外，需檢查家中電器、尤其是常插著電不拔的電器，是否具有安全標章，未來購買也要選擇安全標章電器，保障居家安全。

而除了電器，瓦斯也是需要確認的事項，建議在地震後自我檢查，先聞是否有瓦斯味，或觀察瓦斯表是否有轉動現象，用肥皂泡沬塗抹在可能洩氣的管線或管件上，若發現洩氣狀況需找人員維修，也可安裝微電腦瓦斯表，在地震時自動遮斷。

▲▼維修,水電,裝潢,師傅,工人,家電,工地。（圖／Pixabay）

電器達人也建議，台灣許多地震的時間都落在晚上與凌晨，可買一些充電式的電源照明來備用，能夠在停電或危急情況下確保照明與逃生等，可放置在床邊或是其他記憶點較明顯處，即便摸黑也能馬上拿到。

關鍵字：

地震, 家電, 居家安全

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