「錶王」珍罕細木工藝懷錶現身台中　老字號錶店老闆秀珍藏

▲時美齋是台中老字號鐘錶名店，已傳承四代經營近百年。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

「錶王」百達翡麗（PATEK PHILIPPE，簡稱PP）是當今瑞士錶界少數維持家族企業經營模式的品牌，其合作的錶店也多為傳承好幾代的家族，分享共同的價值觀並持續前行。近日便與攜手超過40年的台中老字號錶店時美齋，打造品牌最新形象店，身為資深名錶收藏家的時美齋第三代經營者謝文境慶祝新店開幕，特別展出珍藏的PP細木鑲嵌工藝Lateen Sails「大三角帆」懷錶Ref.982/181G，讓錶迷能近距離欣賞「錶王」的細膩做工。

▲時美齋與PP聯手打造寬敞舒適的形象店。





▲時美齋第三代經營者謝文境是資深收藏家，特別展出珍藏的PP細木鑲嵌工藝Lateen Sails「大三角帆」懷錶Ref.982/181G。



台中時美齋創立於1925年，以「美好時光的店鋪」命名，從第一代經營者謝劉發銷售木製座鐘、掛鐘以及維修鐘錶扎根，歷經家族四代傳承經營近百年，此次與PP合作的形象店重新開幕，引進品牌最新溫暖色調的裝潢，提供錶迷舒適的鑑賞空間。

▲PP Ref.5236P-001並列顯示萬年曆錶，3,967,000元。





▲PP Aquanaut Luce Ref. 5269/200R-001兩地時間腕錶，1,225,000元。

PP熱騰騰抵台、於台中時美齋亮相的錶款為Ref. 5236P-001並列顯示萬年曆錶，一改萬年曆多個獨立小盤的顯示方式，星期、大日曆與月份整合為同一水平的並列視窗，僅在6 時位置設小秒針與月相顯示，以及左右各自顯示閏年與日夜的獨立小圓窗，各項功能清晰易辨；女錶則主打運動錶Aquanaut Luce兩地時間錶Ref. 5269/200R-001，由實心指針指示當地時間，鏤空指針錶是家鄉時間，為此系列首款配備實用兩地時間功能之作。

▲位於台北東區的金生儀PP形象店去年擴大開幕，佔地橫跨三間店面。

創立於1923年的金生儀鐘錶則是台北市歷史最悠久的錶店，從當時最繁華的城中區起家，穩扎穩打開拓版圖，已擁有博愛店、忠孝店，以及位於信義區的勞力士（Rolex）專賣店，而與PP的合作始於1977年，去年雙方聯手在東區忠孝東路打通三間店面開設全新形象店，呈現完整系列錶款。

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