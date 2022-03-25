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《氣象廳》朴敏英上班族穿搭百科！5基本款穿上身超高級

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文／美人圈

韓劇《氣象廳的人們》熱播中，由朴敏英飾演的科長陳夏京，就算婚約告吹，前男友甚至火速娶了小三，仍然以沉穩的心態工作，不僅專業度讓人為她著迷，朴敏英在劇中的「上班日常穿搭」也堪稱是通勤穿搭教科書。下面就為大家介紹朴敏英在《氣象廳》的穿搭，OL們快將以下上班族穿搭公式學起來，絕對可以成為職場裡最閃亮的一顆星！

▲《氣象廳的人們》朴敏英學上班族穿搭。（圖／翻攝JTBC網站）

▲韓劇《氣象廳的人們》海報。（圖／翻攝JTBC網站，下同）

《氣象廳》朴敏英上班穿搭單品1：成套套裝

▲《氣象廳的人們》朴敏英學上班族穿搭。（圖／翻攝JTBC網站）

除了柔美的風格，短版西裝外套搭配高腰同款西裝褲，就給人完全不同的感覺，上半身短版、下半身高腰的搭配，不僅拉高身材比例，也顯得更有架勢，完美展現科長夏京的幹練及專業！

▲《氣象廳的人們》朴敏英學上班族穿搭。（圖／翻攝JTBC網站）

《氣象廳》朴敏英上班族穿搭單品2：Oversize西裝外套

想要增加氣場，首選單品絕對是Oversize西裝外套！俐落的版型剪裁，搭配墊肩的設計增加份量感，不過如果擔心氣場太強大，推薦女孩們可以利用西裝外套的顏色做風格的調整，像朴敏英在劇中選擇的就是較為柔和的焦糖色。另外，也可以透過一些飾品的搭配，比如劇中出現的絲巾，改變整體穿搭的氛圍～

▲《氣象廳的人們》朴敏英學上班族穿搭。（圖／翻攝JTBC網站）

《氣象廳》朴敏英上班族穿搭單品3：基本款襯衫

作為上班族，衣櫃裡怎麼能缺少襯衫呢？除了基礎的白襯衫之外，劇中朴敏英也有條紋襯衫，透過領口、袖口的撞色搭配，還有落肩的版型設計，以及飾品的選擇，即使只是一件簡單的襯衫，上身後也可以展現俐落高級感！

《氣象廳》朴敏英上班穿搭單品3：基本款襯衫

▲《氣象廳的人們》朴敏英學上班族穿搭。（圖／翻攝JTBC網站）

夏天適合的淺色系襯衫也一定要擁有！溫柔的V領鵝黃色襯衫，兩個口袋設計展現了溫柔中仍保有的知性，細款的金色項鍊，更能襯托出劇中陳夏京的氣質，在夏天到來之前，氣質女孩們的衣櫃裡絕對要有一件淺色系襯衫呀！

▲《氣象廳的人們》朴敏英學上班族穿搭。（圖／翻攝JTBC網站）

《氣象廳》朴敏英上班穿搭單品4：羅紋襯衫

相較於一般的襯衫，羅紋的材質不僅更舒服，也顯得更有親和力，而襯衫本身的直線紋路，更是一上身就有顯瘦的效果，上半身瞬間小一號。透過上衣直排釦的設計，下半身搭配比較正式的西裝褲，就可以輕鬆獲取舒服和正式的平衡。

▲《氣象廳的人們》朴敏英學上班族穿搭。（圖／翻攝JTBC網站）

《氣象廳》朴敏英上班族穿搭單品5：落地西裝褲

對於個子嬌小的女孩來說，落地高腰褲絕對是拉高身材比例的必備單品呀，讓女孩們胸部以下都是腿～劇中這款直條紋西裝褲，更是利用「直線條」強化了顯瘦的效果，搭配比較有設計感的雪紡襯衫，再把上衣紮進褲子裡，既俐落又時尚感滿分！

▲《氣象廳的人們》朴敏英學上班族穿搭。（圖／翻攝JTBC網站）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

上班族穿搭, 通勤穿搭, 日常穿搭, 韓劇穿搭

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