春天最愛10款「白花香水」！diptyque限量杜桑、香奈兒梔子花必收

文／美人圈

白花香調的香水不僅不挑人，穿上後還會給人柔軟及清亮的溫暖印象，讓人不經意的就被你給吸引！以下帶來10款「白花香水」推薦，Jo Malone London、TOM FORD私人調香系列及雅詩蘭黛雋永工藝探索香氛，都是2022年全新上市，噴上好感度香氛讓個人魅力UP！

白花香水推薦1：Jo Malone London 地中海花園系列

以義大利薩丁尼島上的夏日為設計靈感，2022年3月1日推出全新地中海花園系列！噴上後彷彿置身在夕陽揮灑在黃色沙灘上，波光粼粼的海邊浪花沖刷著日落餘光與悠閒心情，瀰漫著地中海特有的花香與果香。另外，這次澄靜又透明瓶身也是一大看點，以地中海標誌性的白色裝飾作為主軸，搭配上光滑又各異其趣的大理石紋鵝卵石瓶蓋，讓每位消費者買到的香水瓶蓋都略有不同。

▲Jo Malone London 地中海花園系列 50ml，NT$3,700／100ml，NT$5,450。（圖／翻攝Jo Malone London）

這次推出兩款新香，分別是地中海水仙香水及地中海苦橙香水，還有備受歡迎的合歡花香水也重新復刻回歸。Jo Malone London此次地中海花園系列推出兩款居家擴香及髮香噴霧，為居家生活營造甜美活潑的氛圍。

▲合歡花擴香 / 杏桃花與蜂蜜擴香165ml，NT$3,750。（圖／翻攝Jo Malone London）

Jo Malone London地中海花園系列 地中海水仙香水 50ml，NT$3,700／100ml，NT$5,450

地中海水仙花，結合馬達加斯加的天然香草莢萃取物與陽光花香分子，並將依蘭依蘭的柔軟氣息、溫暖的香草與柔滑質地如奶油般的誘人檀香交織成陽光花香。

Jo Malone London地中海花園系列 地中海苦橙香水 50ml，NT$3,700／100ml，NT$5,450

充滿活力的柑橘被溫暖的琥珀香調，與珍貴的鳶尾根花香加以點綴，帶來令人上癮的迷人魅力，彷彿就像置身在南歐夏日夜晚，啜飲著柑橘氣泡酒。

Jo Malone London地中海花園系列合歡花香水 50ml，NT$3,700／100ml，NT$5,450

細緻柔美的花朵香甜，香調中結合了杏桃般清新，帶著些許辛香氣息的白胡椒，柔美的天芥菜與粉嫩香氣縈繞交織，在樹苔的烘托下更顯深度，愉悅的清新花香揮灑著迷人氣息。

▲Jo Malone London 地中海花園系列 50ml，NT$3,700／100ml，NT$5,450。（圖／beauty美人圈提供，下同）

香氛迷最愛的Jo Malone竟然推出了全球首間以機器人為主題的「Jo Bots概念店」栩栩如生的機器人躍上Jo Malone瓶身、概念店裝潢，真的每個角落都超好殺底片！

這回Jo Malone更邀請到品牌好友許光漢來到現場分享他的糅香技巧，犬系男孩最愛的就是白樺木與薰衣草+英國梨與小蒼蘭香水，層層堆疊出甜而不膩的木質花香，最能詮釋獨特又有個性的性格！

▲許光漢出席全球首間「Jo Bots概念店」。（圖／品牌提供）

Jo Malone「Jo Bots概念店」

凡於全球唯一 Jo Malone London「JoBots」禮物概念店內購買任一款 100ml 香水乙瓶，即可獲得禮物蓋店限定的 JoBots 造型鑰匙圈一只，滿 NT$5,000元即可玩 JoBots 販賣機抽取更多驚喜香氛禮，消費滿NT$6,000元還可享有精美JoBots限量禮盒包裝服務，（造型鑰匙圈款式隨機贈送恕不指定）。除此之外，現場拍照打卡 #JoBots, #JoMaloneLondonTW 公開分享於FB或IG，並加入官方LINE帳號，另可免費領取香氛驚喜禮物一份（每人限領一份，數量有限，贈完為止）。

▲造型鑰匙圈超可愛。（圖／beauty美人圈提供）

Jo Malone「Jo Bots概念店」資訊

日期：2022年3月12日（六）至 2022年6月27日（一）

時間：星期一至星期五（11:00- 22:00），星期六至星期日（10:30- 22:00）

白花香水推薦2：diptyque 限量杜桑系列

diptyque於2022年3月15日於全球同步推出「限量杜桑系列」，以柔和的晚香玉、茉莉及橙花等白花香氣，揉合了清新的海洋香調，彷彿就像是輕拂的海風帶來了攝人心魄的晚香玉香氣。全系列除了淡香水、淡香精及香氛蠟燭，還推出了限量的杜桑禮盒，內含護手霜及品牌極少推出的30ml香水，而這套杜桑限量系列以藍色為基調，恰似晚香玉的清新氣息與溫柔海風合而為一。

▲限量杜桑系列。（圖／翻攝diptyque）

diptyque 2022限量杜桑淡香水100ml，NT$4,250

diptyque 2022限量杜桑淡香水 30ml，NT$2,100

diptyque 2022限量杜桑禮盒，NT$3,500（內含2022限量杜桑淡香水30ml & 2022限量杜桑護手霜 45ml）

diptyque 2022限量杜桑護手霜 45ml，NT$1,400

diptyque 2022限量晚香玉香氛蠟燭 190g，NT$2,300

diptyque 2022限量杜桑淡香精

原料 — 晚香玉、橙花、茉莉花

特色香味 — 海洋香調，海洋香調帶來的空靈質感，彷彿令花香於海風輕撫下動情地舞動起來。

▲diptyque 2022限量杜桑淡香精 75ml，NT$5,000。（圖／beauty美人圈提供）

而這次diptyque邀請偉大的時尚攝影大師Tim Walker以他的視角詮釋這份記憶中充滿輕盈而奢華的花香。在台南奇美博物館舉辦diptyque限時杜桑小展覽，展出期間於3月17日至4月19日，除了可以看到珍貴的「杜桑攝影集」外，並自3月17日至3月27日止，每日前一百名購買Tim Walker特展票券者，即贈一香氛小卡，可於6月2日前至10/10 APOTHECARY和diptyque全台櫃點兌換香氛小禮。如想購買攝影集，也可到信義微風diptyque形象店購買。

▲杜桑攝影集也是必買項目。（圖／翻攝diptyque）

白花香水推薦3：DIOR 晚夏茉莉香氛

DIOR 晚夏茉莉香氛是一款清甜的花果香水，晚夏茉莉香氛揉合垂涎欲滴的茉莉花香調，並結合了糖漬杏桃香，使香氛充滿飽滿香甜的水果氣息。輕灑香氛，就可以感受格拉斯晚夏時，空氣裡瀰漫的茉莉花香，帶來令人著迷的優雅氛圍，搭配上高級的瓶身及LOGO刻印瓶蓋，分分鐘鐘都透露出高質感！

▲DIOR 晚夏茉莉香氛 40ml，NT3,900 ／125ml，NT$8,100。（圖／翻攝DIOR）

白花香水推薦4：香奈兒 梔子花香水

香奈兒女士獨鍾的白色山茶花完美的造型，但其卻有著無香味的獨特性，因此香奈兒特別選用與山茶花外型相似度高梔子花調香，這瓶梔子花香水因此誕生。前調以清新的橙花與綠葉做開場，後調揉和了茉莉與梔子花並注入一絲果香，最後以檀香、香草及椰子收尾，整體香氣芬芳宜人，讓人無法抗拒。

▲香奈兒 梔子花香水 75ml，NT$7,300 ／200ml NT$13,000。（圖／翻攝小紅書@怪味仙女）

白花香水推薦5：TOM FORD 私人調香系列極致白夜香

TOM FORD極致白夜香 以有「夜來香」之稱的晚香玉為主調，而晚香玉的花語是「危險的快樂」就像是裹著白被單的女人，帶著純真誘人的氣息，與你開啟今夜最危險的遊戲。主調為晚香玉及茉莉花，並結合了亞基戛納木及花椒莓的辛香，可為神秘交織的香氣增添禁忌般的快感，輕柔撩人的淡雅麝香捕捉到激情過後的餘韻，噴上後讓人留下勾人、回味無窮的魅力。

▲TOM FORD 私人調香系列極致白夜香 50ml， NT$11,200 ／250ML NT$26,000。（圖／翻攝TOM FORD、IG@cindysirinya）

白花香水推薦6：雅詩蘭黛 雋永工藝探索香氛系列 月夜桂香淡香精

這款「雋永工藝探索香氛系列」是雅詩蘭黛在2022年推出全新頂級香氛，其中這款月夜桂香淡香精主香調為象徵品德與愛情的月桂花，香氣層次華麗而豐饒，西班牙岩玫瑰精油與狂野不羈的亮面皮革香氣縈繞其間，皮革與花香完美平衡，譜出細緻又富有層次感的中性香氛。

▲雅詩蘭黛 雋永工藝探索香氛系列 月夜桂香淡香精 40ml， NT$3,500 ／100ML NT$7,000。（圖／翻攝IG@esteelauderkr）

白花香水推薦7： YSL 時尚訂製香水CAPELINE 寬簷帽

就像神秘而戲劇性的寬簷帽一樣，百合展現了香味的雙重性質，而香草精則為純白色的花冠著色，並帶有較深的光澤。以鮮明清新的柑橘和佛手柑為開場，接著是橙花原精與伊蘭的花香引出黑色香草豆莢、香根草的濃郁氣息，將百合的高貴迷人展露出來。

▲YSL 時尚訂製香水CAPELINE 寬簷帽 75ml，NT$6,000／125ml，NT$7,800。（圖／翻攝YSL）

白花香水推薦8：GIORGIO ARMANI 亞曼尼 MY WAY淡香精 深刻版

GIORGIO ARMANI這款MY WAY淡香精，將原本的甜美香氣注入多款優雅白花香氣，前調為來自香水之城格拉斯的埃及橙花，純淨清新；中調為來自印度花園的夜來香，成熟高貴；後調則是來自馬達加斯加的頂及香草，醇厚迷人。加上粉色香水瓶身與宛如頸飾般的訂製布料，讓每位女孩都對它愛不釋手！

▲GIORGIO ARMANI 亞曼尼 MY WAY淡香精 深刻版 50ml，NT$3,950。（圖／翻攝GIORGIO ARMANI）

白花香水推薦9：Acqua di Parma 山谷中的鈴蘭淡香精

前調由佛手柑和葡萄柚的柑橘香氣，加上黑醋栗的果香調帶來活潑又俏皮的印象，以鈴蘭揭開中調的韻味，並以華麗的茉莉、木蘭和天竺葵帶入誘人香氣，最後以麝香與雪松結合帶出透明感的香味，就像是在溫暖春天的晨曦之際散步的清香。

▲Acqua di Parma 山谷中的鈴蘭淡香精 100ml，NT$8,000／180ml NT$10,000。（圖／翻攝IG@acquadiparma_official）

白花香水推薦10：Louis Vuitton Spell On You

鳶尾蘭誘人心弦，在清新芳香之間流露迷人氣息，與艷麗動人的玫瑰花束和小茉莉溫柔調配出浪漫而調皮的貼膚香氣。Spell on You遊走於慾望與情感之間，噴上後身上散發出致命的吸引力，與另一伴約會時噴上這款，保證讓對方心醉神迷，再也離不開你。

▲Louis Vuitton Spell On You 100ml，NT$10,000 ／200ml，NT$14,800。（圖／翻攝Louis Vuitton）

白花香水推薦11：Guerlain 花草水語野漾叢花淡香水

嬌蘭的花草物語一直是香氛控的愛用香水，這次推出新款野漾叢花淡香水，前味為小花茉莉的清甜及橙花的明亮調和成原野花香調，彷彿在豔陽花叢中悠悠醒來；中調迎來清甜多汁的瓜果香，好似能為肌膚解渴的清爽感受，最後是白麝香及鳶尾花和紫羅蘭的柔軟氣息，宛如春天女神降臨一般。

▲Guerlain 花草水語野漾叢花淡香水 75ml，NT$3,300。（圖／翻攝Guerlain）

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