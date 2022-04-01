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韓劇女主都換上瀏海髮型！4款範本適合臉型公開　金世正S型最不挑人

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文／美人圈

還在猶豫要不要剪瀏海嗎？2022韓劇中女主角不約而同都換上瀏海髮型，《氣象廳的人們》朴敏英低顱頂八字瀏海修飾長臉，《社內相親》金世正外翻S型瀏海超遮肉，《流星》李聖經娃娃瀏海更是減齡顯嫩，今天帶來2022韓劇女主瀏海，分別對應不同臉型，每一款臉型都有最修飾的瀏海！

2022韓劇女主瀏海：《氣象廳的人們》朴敏英-低顱頂八字瀏海

適合臉型：長臉、上庭長

《氣象廳的人們》朴敏英的髮型非常適合職場OL參考！很多人都很奇怪，明明都在說要將髮根吹高、吹蓬鬆，但是朴敏英這款低顱頂八字瀏海卻反其道而行，其實這種低顱頂的瀏海非常推薦給長臉或上庭比例偏長的臉型，因為面部上半部比例本來就已經夠高、所以這種低顱頂的髮型才可以很好的弱化高度，起到修飾臉型的效果。

▲韓劇女主髮型。（圖／翻攝SBS）

▲朴敏英適合低顱頂八字瀏海。（圖／翻攝JTBC《氣象廳的人們》，下同）

仔細觀察，朴敏英的臉型是偏鵝蛋臉，但是整體比例確實是偏長的、尤其是上庭，所以她很少做出蓬鬆髮根的髮型，大多髮型都以這種低顱頂為主，可以修飾及弱化臉型上半部比例。

▲韓劇女主髮型。（圖／翻攝SBS）

另外《瘋狂愛上你》中鄭秀晶的瀏海也是同款低顱頂，她本身額頭稍微高一點、整個臉型也是偏長，在髮根上不刻意製造蓬鬆感、最大限度降低面部上半部的存在感，更修飾臉型。

▲韓劇女主髮型。（圖／翻攝SBS）

▲鄭秀晶也適合同款瀏海。（圖／翻攝KBS《瘋狂愛上你》）

2022韓劇女主瀏海：《社內相親》金世正-外翻S型瀏海

適合臉型：稜角臉、顴骨外翻、高顴骨

《社內相親》中金世正的瀏海可以說是一款相對來說最不挑人、百搭的瀏海了，這款瀏海的重點在於微微外翻的S型捲度，長度約剛好蓋過顴骨，所以可以很好的修飾顴骨線條，非常推薦給有顴骨問題的臉型。

▲韓劇女主髮型。（圖／翻攝SBS）

▲金世正的外翻S型瀏海，超修飾臉型。（圖／翻攝SBS《社內相親》，下同）

相較於劇中出現的另一款空氣瀏海造型，可以看到因為面部上半部被空氣瀏海包覆、顯得下半部變短，整張臉變得比較有短圓感，顯得減齡清純，而外翻S型瀏海不僅修飾顴骨線條，還有拉長臉型的效果，非常推薦給臉部稜角感較重的臉型。

▲韓劇女主髮型。（圖／翻攝SBS）

2022韓劇女主瀏海：《流星》李聖經-娃娃瀏海

適合臉型：高額頭、凹臉

在即將上檔的新劇《流星》中，李聖經飾演繁忙的經紀公司宣傳部組長，頂著這款娃娃瀏海既幹練知性、同時顯得相當減齡！這款娃娃瀏海其實在兩側的線條稍微帶點往外的弧度，比起一般的內彎C字弧度來說、對顴骨線條比較銳利的臉型更加友好，可以自然的修飾臉部線條，讓臉型更加圓潤飽滿。

▲韓劇女主髮型。（圖／翻攝SBS）

▲李聖經娃娃瀏海超減齡。（圖／翻攝tvN《流星》，下同）

另外特別注意剪這種比較短的瀏海，一定要將耳際的碎髮剪出來，不僅能修飾下顎輪廓，綁髮時也可以讓臉型更加精緻。

▲韓劇女主髮型。（圖／翻攝SBS）

2022韓劇女主瀏海：《那年，我們的夏天》金多美-空氣瀏海

適合臉型：短圓臉

《那年，我們的夏天》金多美的髮型真的可以說是短圓臉髮型範本！常常說短圓臉的人不適合剪瀏海，但是這款空氣瀏海非常推薦，分量感不會太厚重、隱隱約約露出額頭，一樣可以有拉長臉型的效果，搭配兩側往外翻的鬚鬚，在視覺上縮窄臉型、起到修飾效果！

▲韓劇女主髮型。（圖／翻攝SBS）

▲金多美的短圓臉最適合空氣瀏海。（圖／翻攝SBS《那年，我們夏天》）

《警校菜鳥》中蔡秀彬也是同款空氣瀏海，微微剪出耳際碎髮、修飾度極高，搭配自然的弧度讓臉型更加精緻。

▲韓劇女主髮型。（圖／翻攝SBS）

▲加上耳際碎髮更修臉型。（圖／翻攝Disney+《警校菜鳥》

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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韓劇女主髮型, 瀏海推薦, 2022瀏海, 2022髮型, 2022燙髮

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