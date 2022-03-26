鄭秀晶當最美秘書「巧克力棕捲髮」超顯白，4款韓劇女主髮色直接跟著染

文／美人圈

想要換個新髮色、不妨參考看看2022韓劇中明星的髮色！《瘋狂愛上你》鄭秀晶巧克力棕搭配捲度、不僅顯瘦還顯白，《氣象廳的人們》朴敏英蜂蜜茶棕好溫柔，《社內相親》金世正灰棕色挑染可甜可個性，今天帶來2022明星髮色範本推薦，快一起看看吧！

2022明星髮色推薦：《瘋狂愛上你》鄭秀晶-巧克力棕

鄭秀晶在《瘋狂愛上你》中飾演零存在感的秘書，因為被診斷出癌症、決定帶著錘子向苛薄的老闆復仇，雖然是瘋癲的角色，但是不少網友還是被鄭秀晶新造型美到了！一頭長髮碎捲搭配巧克力深棕髮色，更顯得個性甜美！

▲鄭秀晶的巧克力棕色超顯白。（圖／翻攝KBS《瘋狂愛上你》，下同）

這款巧克力深棕非常推薦給第一次嘗試染髮的女孩，接近原生髮色的黑棕色調中揉合了巧克力色，時而偏可可棕、又隱約透出紅棕感，看起來可以讓膚色更具透明感、非常顯白！

這款髮色也可以增加輕盈感，比起一般的深棕髮色來說更好駕馭，即使搭配厚重的捲度或是長髮、整體造型看起來也不會太笨重！

2022明星髮色推薦：《氣象廳的人們》朴敏英-蜂蜜茶棕色

《氣象廳的人們》中與小奶狗宋江談起社內戀愛的朴敏英，其實一直都是這種蜂蜜茶棕色愛好者！這款蜂蜜茶棕色以柔和的茶棕色為基底，加入淡淡的蜂蜜色調，不僅不挑膚色、更是非常顯白，可以讓膚色看上去更通透之外、也非常顯氣色！

▲朴敏英的蜂蜜茶棕色最提氣色。（圖／翻攝JTBC《氣象廳的人們》，下同）

蜂蜜茶棕去黃顯白的效果非常高、非常推薦給暖調膚色，淡淡的茶棕色調也可以讓髮型看起來更輕盈，配上自然波浪捲看起來知性幹練、水波紋捲則甜美可愛！

這款蜂蜜茶棕因為具光澤感，是今年當紅的光澤感髮色，還能讓髮質看起來更好。

2022明星髮色推薦：《社內相親》金世正-灰棕色挑染

《社內相親》金世正代替好友相親、一身浮誇打扮希望可以嚇跑相親對象，但是這頭灰棕色挑染卻意外吸引安孝燮注意！這款灰棕色挑染其實非常推薦給挑染新手，在冷棕髮色中加入了灰棕色調，髮色像是套上一層柔霧濾鏡般，散發出朦朧的光澤感。

▲金世正的灰棕色挑染超有個性。（圖／翻攝SBS《社內相親》，下同）

這款髮色在室內暖光下，看起來其實就像普通的深棕色，但是在日光下會營造出內斂的層次感、搭配灰棕色挑染更顯得具個性感，是一款變化度很高的髮色！

2022明星髮色推薦：《流星》李聖經-奶霜橘棕

即將上檔的韓劇《流星》中李聖經飾演繁忙的經紀公司宣傳部組長，這款奶霜橘棕色非常推薦黃肌，以橘棕色調為基礎、加入淡淡的焦糖色調，整體看起來相當鮮明，可以讓膚色更加明亮，也非常推薦給暖色調肌膚。

▲暖色肌最適合奶霜橘棕色。（圖／翻攝tvN《流星》，下同）

這款髮色就算不漂髮、也會有相當高的顯色度，如果要更偏明顯的橘棕色調，也可以先褪色、髮色明度會更高！

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