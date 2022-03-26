fb ig video ETtoday search mobile

鄭秀晶當最美秘書「巧克力棕捲髮」超顯白，4款韓劇女主髮色直接跟著染

>

文／美人圈

想要換個新髮色、不妨參考看看2022韓劇中明星的髮色！《瘋狂愛上你》鄭秀晶巧克力棕搭配捲度、不僅顯瘦還顯白，《氣象廳的人們》朴敏英蜂蜜茶棕好溫柔，《社內相親》金世正灰棕色挑染可甜可個性，今天帶來2022明星髮色範本推薦，快一起看看吧！

2022明星髮色推薦：《瘋狂愛上你》鄭秀晶-巧克力棕

鄭秀晶在《瘋狂愛上你》中飾演零存在感的秘書，因為被診斷出癌症、決定帶著錘子向苛薄的老闆復仇，雖然是瘋癲的角色，但是不少網友還是被鄭秀晶新造型美到了！一頭長髮碎捲搭配巧克力深棕髮色，更顯得個性甜美！

▲2022韓劇女主髮色範本。（圖／翻攝SBS）

▲鄭秀晶的巧克力棕色超顯白。（圖／翻攝KBS《瘋狂愛上你》，下同）

這款巧克力深棕非常推薦給第一次嘗試染髮的女孩，接近原生髮色的黑棕色調中揉合了巧克力色，時而偏可可棕、又隱約透出紅棕感，看起來可以讓膚色更具透明感、非常顯白！

▲2022韓劇女主髮色範本。（圖／翻攝SBS）

這款髮色也可以增加輕盈感，比起一般的深棕髮色來說更好駕馭，即使搭配厚重的捲度或是長髮、整體造型看起來也不會太笨重！

▲2022韓劇女主髮色範本。（圖／翻攝SBS）

2022明星髮色推薦：《氣象廳的人們》朴敏英-蜂蜜茶棕色

《氣象廳的人們》中與小奶狗宋江談起社內戀愛的朴敏英，其實一直都是這種蜂蜜茶棕色愛好者！這款蜂蜜茶棕色以柔和的茶棕色為基底，加入淡淡的蜂蜜色調，不僅不挑膚色、更是非常顯白，可以讓膚色看上去更通透之外、也非常顯氣色！

▲2022韓劇女主髮色範本。（圖／翻攝SBS）

▲朴敏英的蜂蜜茶棕色最提氣色。（圖／翻攝JTBC《氣象廳的人們》，下同）

蜂蜜茶棕去黃顯白的效果非常高、非常推薦給暖調膚色，淡淡的茶棕色調也可以讓髮型看起來更輕盈，配上自然波浪捲看起來知性幹練、水波紋捲則甜美可愛！

▲2022韓劇女主髮色範本。（圖／翻攝SBS）

這款蜂蜜茶棕因為具光澤感，是今年當紅的光澤感髮色，還能讓髮質看起來更好。

▲2022韓劇女主髮色範本。（圖／翻攝SBS）

2022明星髮色推薦：《社內相親》金世正-灰棕色挑染

《社內相親》金世正代替好友相親、一身浮誇打扮希望可以嚇跑相親對象，但是這頭灰棕色挑染卻意外吸引安孝燮注意！這款灰棕色挑染其實非常推薦給挑染新手，在冷棕髮色中加入了灰棕色調，髮色像是套上一層柔霧濾鏡般，散發出朦朧的光澤感。

▲2022韓劇女主髮色範本。（圖／翻攝SBS）

▲金世正的灰棕色挑染超有個性。（圖／翻攝SBS《社內相親》，下同）

這款髮色在室內暖光下，看起來其實就像普通的深棕色，但是在日光下會營造出內斂的層次感、搭配灰棕色挑染更顯得具個性感，是一款變化度很高的髮色！

▲2022韓劇女主髮色範本。（圖／翻攝SBS）

▲2022韓劇女主髮色範本。（圖／翻攝SBS）

2022明星髮色推薦：《流星》李聖經-奶霜橘棕

即將上檔的韓劇《流星》中李聖經飾演繁忙的經紀公司宣傳部組長，這款奶霜橘棕色非常推薦黃肌，以橘棕色調為基礎、加入淡淡的焦糖色調，整體看起來相當鮮明，可以讓膚色更加明亮，也非常推薦給暖色調肌膚。

▲2022韓劇女主髮色範本。（圖／翻攝SBS）

▲暖色肌最適合奶霜橘棕色。（圖／翻攝tvN《流星》，下同）

這款髮色就算不漂髮、也會有相當高的顯色度，如果要更偏明顯的橘棕色調，也可以先褪色、髮色明度會更高！

▲2022韓劇女主髮色範本。（圖／翻攝SBS）

▲2022韓劇女主髮色範本。（圖／翻攝SBS）

【延伸閱讀】

韓國髮型師公認萬用「修顏瀏海」推薦！超簡單居家剪法必學，整形級修飾顴骨、顯小臉

2022春夏推薦捲髮範本！韓國髮型師公開各臉型燙髮圖鑑，簡燙、糖果燙巨顯嫩、修飾臉型

2022韓星長髮/短髮對比！曹寶兒又美又颯、申敏兒&韓韶禧一樣美，孫藝珍短髮卻是黑歷史

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

明星髮色, 韓劇女主髮色, 明星髮型, 髮色推薦, 髮色2022, 棕髮色

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

孫芸芸千金露深溝性感微甜　網讚「青春無敵」

孫芸芸千金露深溝性感微甜　網讚「青春無敵」

黑嘉嘉合體高顏值姊姊看秀！　被喊話「狂野一點」曝風格差超多

黑嘉嘉合體高顏值姊姊看秀！　被喊話「狂野一點」曝風格差超多

最會賺錢的星座TOP 5！比爾蓋茲上榜　第一名有遠見是笑到最後的贏家

最會賺錢的星座TOP 5！比爾蓋茲上榜　第一名有遠見是笑到最後的贏家

爆準！肚子餓「挑哪樣東西吃」心理測驗，秒測你的真實人緣 不靠外表，容易被別人喜歡上的人　都有這4個相處特色 網友分享診斷「健康感情」的11條特徵　「最後一條」直接定生死 邱澤婚後首亮相脫口：很幸福！　甜喊超浪漫「二字」閃瞎現場 凱特王子妃露肩晚禮服美翻　女王出借珠寶添貴氣 周迅機場私服超真實！素顏狀態「大外套配休閒褲」網讚：做自己 歐米茄聯名Swatch錶明開賣已排隊！7900元引爆熱潮　網友點破：沒限量啊

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面