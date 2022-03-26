超夯選圖測驗「咖啡廳想坐的沙發」　 看出你適合在家上班嗎？

文／職場人

自疫情爆發後，全球有許多國家都改為在家辦公，台灣也有不少企業公司一度因應三級警戒而實施WFH。有些職場人表示在家工作效率比較高，因為睡眠充足且沒有同事和主管的打擾可以更專注；但也有人認為自己在家工作反而低效率，因為會被家中瑣碎的事物給吸引，你覺得自己適合遠距工作嗎？透過下方的選圖測驗來看看你的遠端工作能力指數吧！

問題：想像一下，你帶著筆電去一家咖啡廳工作，你會想坐在下方哪一個沙發呢？

選好了嗎？往下看解答吧！

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選A的人

選A的人，你的遠距工作能力是「30％」。你似乎是一個容易感到孤獨寂寞的人，因此遠距工作對你來說並不那麼的適合，你可能會因為孤單而想要打電話給同事，或是和家人、朋友視訊，反而花了更多時間在工作以外的事情，所以非不得已在公司工作對你來說會是比較好的選擇。

▲你適合遠距工作嗎？（圖／pixabay，下同）



選B的人

選B的人，你的遠距工作能力是「40％」。你其實很擅長也滿享受工作這件事的，如果改為遠端工作，你會漸漸地感到不滿足，因為你無法實際得到他人對你工作的稱讚或肯定，可以穿上喜歡的衣服、背上愛包去公司上班對你來說是另類的喜悅，在工作中受到同事和下屬的欣賞也是你的成就感來源。

選C的人

選C的人，你的遠距工作能力是「70％」。你的個性本來就不受拘束，雖然公司的綑綁讓你感到束縛，但如果你改成遠端工作，容易因為沒有人密切關注或催促你而開始怠惰偷懶。若真的避免不了遠程工作的話，建議可以找咖啡店或圖書館這類的地方，和人群一起工作其實是可以激發你的效率的！

選D的人

選D的人，你的遠距工作能力是「80％」。你非常適合在家工作，因為你很懂得時間管理和自我規劃，你具備遠程辦公的行動和思考能力，甚至會為自己打造一個適合工作的辦公空間。雖然適合在家工作，但因為沒有公司的時間綑綁，有時甚至會過於沈浸在自己的工作中而忘了吃飯或變相加班了！

Source：shinri

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