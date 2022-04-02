「切爾西靴」粗高跟大流行！盤點10雙愛馬仕、RV...俐落帥氣又好搭

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

中性風格在時尚圈已成主流，其中單品的選擇相對重要，切爾西靴（Chelsea Boots）俐落帥氣的外型深受時尚迷歡迎，趕緊來看看本季有哪些值得關注的鞋款樣式。

鞋款起源

切爾西靴起源於英國維多利亞時代，最初被運用在馬術活動，優雅的鞋型是英式風格中的經典元素，好穿脫的設計至今依然深受歡迎，無論搭配軍裝還是正裝都很適合。

高跟樣式

Valentino 2022秋冬秀上的高跟切爾西靴，能為造型帶來拉高視覺的效果。

比利時設計師品牌 Ester Manas主張女性接納自己的身材，在2022秋冬秀上也發表了高跟靴款樣式。

來自哥本哈根的 Heliot Emil 有著濃厚的北歐氛圍，跳脫框架的設計，顛覆傳統設計思維，賦予服裝未來感，是值得時尚迷關注的當代設計品牌。在2022秋冬秀上推出了變形款的Chelsea Boots，有趣的鞋跟造型令人玩味。

型人演繹

切爾西靴（Chelsea Boots）俐落的外型無論搭配 Leggings 或褲裝都是不錯的選擇。

編輯單品推薦

▲Hermès 棉質帆布與小牛皮拼接踝靴，NT$50,500



▲（左）Maje 粉色厚底短靴，NT$16,460，NT$50,500；（右）Christian Louboutin 白色切爾西靴，NT$43,900。



▲（左）Roger Vivier 亮皮黑色方扣靴，NT$46,600；（右）SANDRO 米色切爾西皮靴，NT$16,930



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