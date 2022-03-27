韓星都在瘋閃亮「寶石妝」　太妍、Twice Mina貼在眼下一秒吸睛

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

韓國Idol們在舞台上的造型及妝容往往是大家關注的重點，最近的大勢女歌手們不約而同迷上了「寶石妝」，真的是一秒吸睛！推薦給彩妝新手，只要善用寶石或亮片點綴在彩妝上，輕鬆就能妝點出超搶眼妝感。

太妍

以新歌〈INVU〉回歸的太妍，在MV中化身為月亮女神Artemis的獨特造型被粉絲稱為是「歷代級的美貌」，這次她運用寶石展現兩個妝容，一個是從兩邊眉頭順著鼻樑向下相連的金色亮片，與左眼下方像淚滴一般的寶石裝飾相互呼應，另一個是眉心貼上了水鑽寶石，兩個妝容完美詮釋月亮女神高貴又神秘的氣質。





Twice

前陣子在美國進行巡演而頻頻登上熱門話題的Twice，舞台上的妝效也少不了搶眼的寶石妝容。主要選擇圍繞在靠近眼睛的周圍，並以體積較小且帶有閃爍感的寶石及碎鑽裝飾。這樣就算不畫上特別強烈的眼妝，在舞台的燈光效果下，也能讓視線自然集中在眼部。





VIVIZ

在GFRIEND解散後，以三人女子組合重新出道的VIVIZ，新歌一出便獲得了音樂榜單第一名，與之前截然不同的氛圍及造型引起許多討論熱度。主打歌〈BOP BOP！〉的舞台妝容以白色珍珠在臉頰上拼成愛心形狀以及各自代表的英文字母VVZ，獨特又可愛的妝效令人印象深刻。





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