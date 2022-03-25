《尚食》何瑞賢撞臉Lisa！私下最愛用這6款精品包

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由許凱、吳謹言領銜主演的陸劇《尚食》，是兩人繼《延禧攻略》後再合體，話題熱度週週攀升，連帶使劇中的配角受到關注，像是與吳謹言一同進宮在司膳司擔任庖廚的何瑞賢，有著混血兒般立體深邃的五官，意外被戲迷發現跟Blackpink成員Lisa撞臉，引來粉絲們瘋狂討論。

2016年以演員身份出道，何瑞賢與許凱、吳謹言同為歡娛經紀公司旗下藝人，曾經出演過《以家人之名》、《驪歌行》…等話題陸劇，在《尚食》播出後，她的人氣再攀新高，何瑞賢時而帥氣、時而性感、時而甜美的風格，更是擄獲不少粉絲的喜愛，看她私下最愛背的6款精品包：

Fendi Fendigraphy Bag

誕生於2022春夏的Fendi Fendigraphy Bag，是女裝創意總監Kim Jones以Hobo流浪包為靈感而打造，半月型的包身設計，綴以品牌經典標誌在包包底部，可以自行將手柄取下，搭配長肩帶斜背使用，何瑞賢背的是金色款，配上一身帥氣的黑色正裝，氣場十足。

Gucci Jumbo GG Diana Bag

2021年復刻回歸的Diana Bag，換上放大版的GG Logo再次登場，包上點綴上金屬GG標誌，搭配復古滿分的大寫GG Logo帆布，保留竹節提把上的皮革釦帶，推出小型、迷你兩種尺寸，何瑞賢選擇的是小型包款，搭配帥氣的皮革夾克，整體相當帥氣、個性。

BVLGARI Serpenti Forever

眼光獨具的何瑞賢，對寶格麗的珠寶工藝深深著迷，愛包自然也少不了它們家，這款由印花女王Mary Katrantzou從寶格麗Heritage典藏系列的古董作品Serpenti獲得靈感，運用柔軟光滑的小羊皮革，搭配空前未有的金屬提把，為了滿足不同使用需求，還能將提把取下，改以金屬鍊帶作為斜背包使用。

LV 1854緹花硬箱包

LV的老花魅力應該沒有人不愛，何瑞賢的愛包軍團也包含了路易威登，出自品牌創立年份的Since 1854系列，將原本復古風貌的Monogram帆布，換成全新緹花面料，其中數字8還變成老花花瓣的形狀，相當具有巧思，承襲行李硬箱工藝誕生的小型硬箱包，搭配充滿活力的休閒穿搭，再合適不過。

Givenchy Cut Out包

風格偏愛帥氣的何瑞賢，自然不能錯過以暗黑著稱的Givenchy，出自創意總監Matthew M. Williams之手的全新手袋Cut Out包，一眼就能辨識的V型包身，當時一推出隨即受到街頭潮人的追捧，包款除了有皮革背帶，另附個性金屬鍊帶，何瑞賢不論是穿率性丹寧外套或甜美繽紛大衣都不違和。

Lanvin裸膚色枕頭包

深褐色西裝外套搭配長褲，何瑞賢選擇Lanvin裸膚色枕頭包作為搭配，為幹練穿搭注入一絲活力，整個人看起來不會過於沉悶，外觀柔軟、蓬鬆的枕頭包，也成功讓何瑞賢成為眾人目光的焦點。

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