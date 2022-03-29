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《社內》金世正兩款髮型都駕馭！氣質中長髮、華麗公主頭簡直理想女友

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

金世正近期和安孝燮擔綱演出《社內相親》再度受到矚目，劇中因故用雙重身分登場，角色不同、髮型和裝扮也跟著有所調整，優雅氣質、華麗辣妹都駕馭得宜。

金世正

還記得在《驅魔麵館》中留著一頭嬉皮捲的她嗎？當時髮型搭配瀏海、捲度，份量感十足，襯托了她的大眼、挺鼻，給人一種年輕、活力的感覺。這回在《社內相親》化身大公司社員，換上了柔順的層次中長髮，帶來和當時不同的氛圍。

氣質層次中長髮

金世正在《社內相親》飾演上班族申夏莉，換上了近期相當流行的層次中長髮，自然的垂墜沒有明顯的捲度，髮尾則是微微內捲，搭配上介於中分和空氣之間的瀏海，帶出職場女性的知性氣息。

另外，看劇照可以注意到，近期的韓劇女角中長髮造型都不會漏掉鬢角、瀏海銜接的線條，漸層的長度順著下顎線包裹臉型，柔和線條之於也修飾臉型。

華麗挑染波浪長髮

劇中意外和社長相親，為了怕被解僱隱瞞真實身份，換了造型、妝髮，整個人和上班族申夏莉形成反差，除了加重妝容外，旁分上大波浪過胸長髮也讓造型更加成熟，而讓造型更華麗、搶眼的一大重點就是在內側明顯的金髮挑染。

如果是自然披散的長髮給人一種華麗的氣勢感，綁起公主頭則多了些溫柔婉約更有氣質又不失搶眼華麗。

從背後則可以看出金世正劇中的長髮造型是整齊的平行波紋，讓髮量看起來更豐盈。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 社內相親, 金世正

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