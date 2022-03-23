范少勳保養超龜毛！美容儀、刮痧板都用上　都是跟她學

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台灣新生代男演員范少勳擁有高人氣，近日成為資生堂敏感話題的品牌大使「#d敏男友」，對保養相當有一套的他也在活動現場跟我們分享他的保養tips。

洗卸、保養花上一小時

范少勳跟我們分享，由於工作緣故上妝時間長，睡眠時間較少，不僅肌膚容易乾燥，狀況差的時候也會產生過敏，因此他在保養上相當細心，表示「我現在真的很龜毛，可能會花上一個小時」，那他的清潔保養流程到底是什麼呢？

美容儀、刮痧板都用，還會濕敷

卸妝時他會卸兩次，第一次先全面卸除臉上的彩妝，再來則會使用美容儀器的導出功能，為的就是臉上不要留有任何殘妝；接著洗臉的同時會趁著臉上有泡沫時用金屬質感的刮痧板輕輕按摩臉部，保養時選擇像敏感話題這樣品項簡單的水乳，並在肌膚特別乾燥時於T字、臉頰、下巴處濕敷，也會使用美容儀器的導入功能，幫助產品吸收。

最怕「這裡」沒洗乾淨

那麼保養如此細心的少勳，有沒有特別注重哪個部位的清潔呢？他立刻斬釘截鐵地回答「鬢角還有髮際線，因為工作定妝常常會噴膠，如果忽略這兩個地方的清潔我會長痘痘」，更笑說「每次意識到『啊！出事了』都是從這兩個地方開始，一定要特別注意」。

因工作開始保養 最常和化妝師取經

少勳對保養的話題侃侃而談，讓人相當好奇紹勳開始保養的契機是什麼？也想知道像美容儀、刮痧板、濕敷這樣的保養技巧，到底都是跟誰學的呢？少勳笑說「其實我蠻早就開始保養了，就是工作妝髮時跟化妝師學的，之前也會被提醒『皮膚有點乾要保養一下喔，不然很容易長細紋』，然後我又蠻容易水腫的，彩妝師就會用這個刮痧板幫我按摩，對我來說消水腫的速度極快！後來我就自己也買了一個帶在身上。」

少勳的臉部按摩小tips

在現場不吝嗇地跟我們分享了他按摩的小道具，當然也要示範一下囉！他會著重在下顎線，同時也會按摩眼下「因為我過敏的關係黑眼圈比較重，會輕輕按摩眼下讓循環比較好；還有我比較愛吃，所以咀嚼肌有時候比較大，我也會用這個按摩」。

男生保養入門好選擇

這次成為敏感話題的品牌大使，少勳說這也是個緣份「一開始化妝師也是跟我推薦敏感話題的明星系列，對男生來說很容易可以選擇也比較簡單，很直覺，看到顏色就知道」，美肌益生保養系列針對5種肌膚常見的敏感話題對症下藥，他舉例「皮膚比較乾的時候我就會用粉色（滋潤益生）系列，狀況好的時候用藍色（均衡益生），也會看膚況混搭。」

隨身攜帶超大水壺 長期吃健康餐

有追蹤少勳的大家想必都有看到近期他在拍攝中大秀腹肌和手臂肌肉，問及有沒有什麼維持身材的方法？飲食方面，少勳拿出了他隨身攜帶的超大水壺，說「覺得多喝水很重要，我每天都會帶著這個，至少會喝到2000c.c，增進代謝讓自己氣色比較好」，並表示只要在劇組通常都會訂少澱粉的健康便當，大概已經吃了一年半左右，也跟我們分享之前中醫師告訴他，他的體質比較燥熱，推薦他吃水梨、奇異果、葡萄等等比較涼性的水果。

至於運動，先前曾是運動員的他底子相當優秀，長期的訓練也讓他比較了解自己的身體狀態，知道怎麼做可以在拍攝前讓線條更好看。最近沒有特別去健身房，但會做點讓自己流汗的運動，透露近期每天都會做150～200下仰臥起坐。

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